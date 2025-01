Ammonta a 17 milioni di euro l’incredibile montepremi in palio con Eurojackpot oggi. Questo venerdì 17 gennaio 2025 potrebbe stupire anche i più superstiziosi e regalare una grande gioia con i numeri vincenti in arrivo. Il Jackpot è cresciuto concorso dopo concorso dall’ultima volta che è stato centrato il fatidico 5+2, momento in cui esplode la gioia e al tempo stesso si fa ripartire il montepremi dalla soglia base di 10 milioni. Se volete fermare questa corsa, allora dovete centrare tutta la combinazione fortunata, altrimenti potete puntare a una delle altre categorie di vincita.

In tutto sono 12, quindi le strade per ottenere un bel premio non mancano, anzi alcune sono molto interessanti. Basti pensare alla recente vincita realizzata a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove a novembre sono stati vinti poco meno di 128mila euro con una giocata peraltro del tutto casuale. Lo ha rivelato il fortunato vincitore ad Agipronews dopo aver riscosso la vincita: ha speso l’importo minimo e optato per una combinazione casuale, grazie alla quale ora può coronare il sogno di comprare casa.

EUROJACKPOT, NUMERI DA SCEGLIERE O COMBINAZIONE CASUALE?

Questo retroscena ci spinge a ricordarvi che potete compilare la vostra schedina inserendo una o più combinazioni di numeri, scegliendo tra 1 e 50 per quanto riguarda la prima parte, tra 1 e 12 per quanto riguarda i due Euronumeri. Se però vi sentite a corto di ispirazione, potete fare richiesta di combinazione casuale, sia che vi troviate in una ricevitoria sia in caso di giocata online. Come avete avuto modo di constatare, la dea bendata non fa distinzioni per giocata.

Aggiungiamo poi che potete anche effettuare una giocata in abbonamento: se credete nei numeri in vostro possesso, potete ripetere le giocate da un minimo di due a un massimo di 10 estrazioni di Eurojackpot. L’ultima operazione che vi resta da fare è quella della convalida della giocata, in un punto vendita Sisal, su un sito abilitato o sull’applicazione ufficiale del gioco se avete optato per questa soluzione. Potete scegliere qualsiasi opzione, non cambia né il costo della giocata né la ‘sostanza’. In ogni caso, dovrete aspettare l’uscita dei numeri vincenti di Eurojackpot per scoprire se avete vinto o no.

