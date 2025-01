Tutto è prontissimo per il primo appuntamento di questa seconda settimana di gennaio con l’Eurojackpot che torna tra noi con una veste tutta nuova e che vede il suo milionario jackpot ormai ridotto ai minimi sindacali visto che la settimana scorsa – precisamente nell’appuntamento di venerdì 10 gennaio 2025 – un fortunatissimo giocatore è riuscito a metterci le mani sopra: prima di arrivarci però ci teniamo a ricordarvi che come di consueto anche oggi l’appuntamento con l’Eurojackpot si terrà esattamente alle ore 20 e la (per così dire) brutta notizia è che se state leggendo queste parole è certamente ormai troppo tardi per piazzare una scommessa e provare a portarvi a casa uno dei tanti premi messi in palio della Dea Bendata.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 10 Gennaio 2025

COME PARTECIPARE ALL’EUROJACKPOT E QUANTO VALE IL JACKPOT IN PALIO OGGI

D’altra parte, se oggi fosse saltato il vostro appuntamento con l’Eurojackpot sappiate che ovviamente potrete sempre riprovarci il prossimo venerdì o anche in uno qualsiasi degli appuntamenti già previsti per la prossima settimana che si terranno sempre di martedì e di venerdì: per farlo vi occorrerà semplicemente scegliere una combinazione da almeno sette numeri nella quali i primi cinque dovranno essere inclusi tutti entro un limite fissato a 50 e gli ultimi due – che qui si chiamano evocativamente ‘Euronumeri’ – entro al massimo di 12; tutto ad un costo di appena 2 euro!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 7 Gennaio 2025

Visto che da questo siamo partiti, per chiudere il ciclo vale certamente la pena dirvi che oggi il jackpot in palio nell’Eurojackpot vale la comunque ottima cifra di 10 milioni di euro visto che – appunto – lo scorso venerdì è stato azzerato da un fortunatissimo vincitore: in quell’occasione era arrivato a valere la bellezza di 80,4 milioni di euro; mentre non erano mancati altri quattro fortunati che si erano portati a casa (con la seconda categoria di premi in palio) l’ottima cifra di 643mila euro, senza dimenticarci neppure i 9 che – al terzo posto del podio – se n’erano aggiudicati pochi più di 161mila!