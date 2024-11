CACCIA AL MAXI MONTEPREMI DI EUROJACKPOT

Ha raggiunto la vetta il montepremi di Eurojackpot: ben 120 milioni di euro in palio per l’estrazione di oggi, venerdì 22 novembre 2024. Si tratta dell’importo massimo che può arrivare a mettere in palio questo gioco, visto che cresce se nessuno riesce a centrare i numeri vincenti. Concorso dopo concorso, dunque, il Jackpot si è fatto super, arrivando a questa incredibile somma, non senza però riservare premi importanti ai giocatori che riescono ad accedere nelle altre categorie di vincita. Infatti, ve ne sono ben 12 e ci si può arricchire anche senza realizzare il fatidico 5+2.

Basti pensare a quanto accaduto in occasione dell’ultima estrazione di Eurojackpot, proprio in Italia, perché la lotteria europea ha fatto tappa proprio nel nostro Paese martedì, grazie a un 5+1 da oltre 2,6 milioni di euro. Ci sono state altre sette vincite di questo tipo, di cui cinque in Germania, una in Spagna e l’altra in Svezia. Il premio in questione ammonta per la precisione a 2.637.766,50 euro, un gran bel bottino per ognuno di questi fortunati giocatori che ha visto cambiare la propria vita in poche ore.

LE ULTIME QUOTE DI EUROJACKPOT

L’incredibile vincita italiana è stata realizzata con una schedina giocata a Brindisi, in uno dei tanti punti vendita che vanta Sisal. Agimeg ha fatto sapere che la giocata super fortunata è stata effettuata con una schedina gioco da tastiera. Ma è da capogiro anche il premio andato a coloro che hanno realizzato il 5+0, visto che ognuno dei 16 risultati fortunati ha vinto ben 115.152 euro. Anche in questo caso domina la Germania con 8 vincite, la metà per questa categoria sono state realizzate in Danimarca, una a testa per Norvegia, Ungheria, Repubblica Ceca e Olanda.

Ci sono poi 93 vincitori per quanto riguarda la categoria 4+2, con cui ognuno di loro può incassare (se ancora non ha provveduto a farlo) 3.267,80 euro. Ma questa è solo un’idea delle quote, perché ci sono altre otto categorie di vincita con cui ottenere premi che magari non sono in grado di cambiare la vostra vita, ma possono sicuramente far comodo. A questo punto, non vi resta che tentare la fortuna e sperare che si decida a bussare proprio alla vostra porta…

