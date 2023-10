EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 27 ottobre 2023

Anche oggi l’appuntamento è con la nuova estrazione dell’Eurojackpot, il gioco europeo che si tiene ogni martedì e ogni venerdì. Il jackpot del concorso europeo è variabile e va dai 10 ai 120 milioni. Quando infatti nell’estrazione precedente nessuno indovina i 5+2 numeri, il montepremi sale e può arrivare fino ai 120 milioni. Se invece qualcuno mette a segno la vincita da 5+2, questo torna a 10 milioni per poi salire ancora estrazione dopo estrazione, a patto che non vengano indovinati tutti i numeri.

Ricordiamo che chi vuole portare a casa il montepremi massimo dovrà dunque indovinare i 7 numeri, ossia 5 + 2 euronumeri. I primi 5 vanno scelti dall’1 al 50 mentre i restanti 2 euronumeri tra l’1 e il 12. Ricordiamo poi che sarà possibile seguire live l’estrazione dell’Eurojackpot, in diretta: questa avviene a Helsinki, in Finlandia, ed è in comune per tutti i giocatori europei. I numeri potranno invece essere controllati sul sito ufficiale o in ricevitoria con la schedina cartacea o anche in questo articolo de IlSussidiario.net.

NUOVO APPUNTAMENTO EUROJACKPOT IN QUESTO VENERDÌ

Un nuovo venerdì è arrivato e mentre c’è chi fa già programmi per il weekend, cercando attività da fare in questo fine settimana d’autunno, c’è anche chi non vede l’ora che arrivino le 20.30 per scoprire i numeri vincenti della nuova estrazione dell’Eurojackpot. Il concorso europeo a premi si tiene ogni settimana in due giorni diversi: il martedì e proprio il venerdì. Si tratta dunque di un appuntamento bisettimanale che permette di scommettere e provare a vincere cifre che arrivano fino a 120 milioni. Il gioco, aperto a tutti i cittadini europei, permette di vincere proprio un jackpot variabile, che va infatti dai 10 ai 120 milioni.

Nella giornata di oggi questo vale 28 milioni: nell’ultima estrazione infatti nessuno ha indovinato i 5+2 numeri. Dunque, questo è salito arrivando fino al tetto dei 28. Quando infatti un giocatore vince indovinando i 5 numeri + i 2 euronumeri, il jackpot scende tornando a 10 milioni. Se invece nessuno indovinerà i 7 numeri, crescerà fino ad un massimo di 120 milioni.

EUROJACKPOT, L’ULTIMA ESTRAZIONE

Come abbiamo detto, l’Eurojackpot mette in palio un montepremi ricchissimo che va dai 10 milioni ai 120 milioni. È infatti variabile perché ogni qualvolta verranno indovinati i 5+2 numeri, questo tornerà a 10 milioni mentre salirà se nessuno centrerà i 7 numeri vincenti. Ma qual è oggi la situazione? Siamo arrivati a 28 milioni di jackpot: questo vuol dire che nell’estrazione di martedì 24 ottobre, nessuno ha vinto il massimo in palio indovinando i 5+2 numeri. In 2 hanno indovinato però 5+1 numeri portando a casa 534.532,80 €. Un giocatore ha indovinato 5 numeri, ottenendo 534.532,80 €. I punti 4+2 sono stati centrati da 12 giocatori per una vincita di 7.948,40 € ciascuno. In generale, in questa ultima estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 347.297 premi, per un totale di 6.530.772 € vinti.

EuroJackpot n.86 del 27/10/2023

Combinazione vincente

20 – 15 – 13 – 40 – 6

Euronumeri

2 – 8

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











