Eurojackpot/ Estrazione di oggi, venerdì 29 dicembre 2023: i numeri vincenti

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: IL MONTEPREMI QUASI AL MASSIMO

Quei giorni tra Natale e Capodanno, in cui tutto sembra un po’ ovattato tra cibo, serate con gli amici e feste, arriva anche il classico appuntamento con l’Eurojackpot, il concorso che offre due appuntamenti a settimana, il martedì e il venerdì. Anche in questo 29 dicembre 2023, dunque, è arrivato il momento di scoprire numeri, regole e statistiche del fortunato gioco, arrivato all’estrazione numero 104 dell’anno. In attesa di conoscere i numeri estratti in questo nuovo concorso, andiamo a vedere qualcosa in più sul gioco che oggi ha raggiunto la stratosferica cifra di 101 milioni di euro.

Il concorso, come ricordiamo sempre, ha un montepremi variabile che va da 10 milioni alla cifra monstre di 120. Quando qualuno indovinerà il “5+2” il jackpot scenderà tornando a 10. Al contrario continuerà a salire fino ai 120 milioni e si riabbasserà solamente quando qualche giocatore centrerà la vittoria da 7 numeri. L’ultima maxi vincita è avvenuta venerdì 17 novembre 2023: da quel momento non ci sono state altre vittorie da 5+2 e per questo motivo oggi abbiamo un montepremi importantissimo che appunto ammonta a 101 milioni.

EUROJACKPOT: COS’È SUCCESSO NELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Come abbiamo detto, oggi il montepremi dell’Eurojackpot è addirittura di 101 milioni di euro: questo perché ormai da più di un mese nessuno indovina tutti i numeri necessari per portare a casa il massimo. Il “5+2” è stato centrato l’ultima volta il 17 novembre 2023 e questo ha permesso al jackpot di crescere fino a raggiungere questa cifra importantissima. Ma cos’è successo invece nell’ultima estrazione dell’Eurojackpot? Andiamo a vederlo insieme.

Nessuno, ovviamente, ha indovinato i 5+2 numeri ma allo stesso modo nessuno ha centrato la vittoria da 5+1. 7 giocatori hanno invece indovinato 5 numeri ottenendo 120.151,00 € ciascuno. In 18 hanno messo a segno la vittoria da “4+2” portando a casa ciascuno 7.707,20 €. 645 invece le vittorie da “4+1” per 268,80 € ciascuno. In totale in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 545.463 premi, per un totale di 8.028.818 € vinti.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 29 DICEMBRE 2023

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











