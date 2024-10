Oggi, in questo venerdì 4 ottobre, siamo pronti ad andare a scoprire i numeri vincenti del concorso fortunato dell’Eurojackpot, che come accade due volte a settimana, mette in palio dei premi davvero straordinari per tutti i giocatori europei. Sono tanti, infatti, i Paesi che possono partecipare al concorso, avendo accesso al gioco che permette di giocare cinque numeri più due euronumeri puntando cinque euro.

Italia, Spagna, Croazia, Estonia, Germania e non soltanto: tantissimi giocatori in giro a tutta Europa hanno la possibilità, ogni martedì e ogni venerdì, di giocare al concorso europeo nella speranza di vincere delle somme davvero importanti che possono arrivare addirittura a 120 milioni, una cifra davvero straordinaria che cambierebbe per sempre la vita di ciascuno e molto probabilmente di molte generazioni a seguire. Ma come si fa a partecipare al concorso dell’Eurojackpot? Andiamo a scoprire le regole per partecipare.

EUROJACKPOT, COME SI GIOCA AL CONCORSO

Per partecipare al concorso dell’Eurojackpot basta seguire una serie di regole che sono molto semplici e facili da memorizzare. Si può partecipare scegliendo cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55 e poi altri due euronumeri che invece saranno compresi tra l’1 e il 12. Dopo aver scelto questi numeri, 5+2, si potrà partecipare puntando cinque euro: le estrazioni settimanali sono due e si può scegliere ovviamente a quale prendere parte.

Le vincite del concorso sono davvero straordinarie: il minimo montepremi del gioco è da dieci milioni di euro ma il massimo è davvero una somma incredibile, pari a 120 milioni. Il meccanismo del concorso è particolare, perché quando vengono indovinati i 5+2 numeri, viene ottenuto il massimo del concorso in palio in quel momento e il jackpot torna a 10 milioni. In caso contrario, continua a crescere fino a raggiungere i 120 milioni.

EuroJackpot n.80 del 04/10/2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–