Una nuova settimana (e contemporaneamente un nuovo mese) si è aperta solamente ieri e con l’arrivo di martedì – in questo caso, ovviamente, il primo di ottobre 2024 – torna anche l’immancabile appuntamento con l’Eurojackpot: l’amatissimo gioco che oltre a noi italiani intrattiene anche i giocatori di 17 altri paesi europei, tutti a caccia di quel sempre ricchissimo jackpot in palio per chi riesce ad indovinare tutti e 7 i numeri che tra qualche ora potremo conoscere tutti assieme; ma senza ovviamente dimenticare neppure gli altri 11 premi che potrebbero attendervi al varco dell’estrazione che si terrà non prima delle ore 20, ovviamente italiane!

Eurojackpot, numeri vincenti/ Oggi estrazione venerdì 27 Settembre 2024

Il percorso da qui alle 20 – e di conseguenza ai numeri vincenti dell’Eurojackpot – è ancora lungo e nell’attesa vale certamente la pena soffermare la nostra attenzione sui già citati premi: la prima cosa che preme dirvi è che oggi il jackpot in palio vale ben 67 milioni di euro, circa la metà rispetto a quei 120 che può raggiungere rimanendo intaccato per diversi mesi; mentre non è da meno – tornando con la mente allo scorso venerdì – ricordare che in potreste anche conquistare bottini superiori ai 700mila euro nel caso vi perdiate per strada un solo euronumero tra i due, oppure da circa 300mila centrando (si fa per dire) solo la cinquina principale.

Eurojackpot, i numeri vincenti/ Estrazione di oggi, martedì 24 settembre 2024: vinto il 5+2?

TUTTE LE REGOLE PER PARTECIPARE ALL’ESTRAZIONE DELL’EUROJACKPOT: COME FUNZIONA E QUANTO COSTA

La buona (forse buonissima) notizia per tutti i novizi dell’Eurojackpot è che le regole per partecipare al concorso sono al contempo pochissime e semplicissime: per quanto riguarda voi la cosa più importante è che scegliate inizialmente una combinazione di 5 numeri fino ad un massimo fissato a 50 e – poi, in un secondo momento – una a coppia di euronumeri che devono necessariamente essere entrambi inferiori a 12; segnandoli ovviamente nell’apposita schedina e tenendo le dita il più possibile incrociate.

Eurojackpot, numeri vincenti/ Estrazione di oggi venerdì 20 Settembre 2024

Una singola giocata all’Eurojackpot vi costerà appena 2 euro ed ovviamente nulla vi impedirà di piazzare più di una scommessa nel caso in cui abbiate parecchi numeri fortunati nel cassetto; mentre vi ricordiamo (specialmente se foste giocatori esperti ed ormai rodati) che esistono anche diversi sistemi con i quali potrete puntare su più di 7 numeri massimizzando le vostre chance di portarvi a casa un qualche ricco bottino!