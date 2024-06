Eurojackpot, estrazione di oggi martedì 4 giugno 2024/ In arrivo i numeri vincenti

E’ martedì 4 giugno 2024, e come ogni secondo giorno della settimana è tempo di Eurojackpot e di estrazione. Scopriremo quindi nel giro di poco tempo quali saranno i numeri vincenti della tornata di oggi, sperando ovviamente di aver vinto. Insieme al Superenalotto, Lotto e il 10 e Lotto, l’Eurojackpot è uno dei giochi preferiti dai nostri connazionali, nonostante sia stato uno degli ultimi introdotti. Per chi si approcciasse per la prima volta a questo “game”, andiamo a rivedere brevemente come funziona, e chissà che non riusciamo ad appassionarvi e a farvi tentare la vostra prima giocata di sempre.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 31 Maggio 2024

E’ per certi versi molto simile al Superenalotto e lo scopo è ovviamente quello di individuare i numeri che verranno estratti. Ne dovrete scegliere esattamente 5, che vadano dall’uno fino al numero 50. In abbinamento ci sono gli “euronumeri”, ovvero, due numeri speciali nella dozzina 1-2. Facendo 5 + 2 avrete sbancato tutto e potrete vivere senza più lavorare (con una gestione oculata della vincita ovviamente), ma ci sono anche premi consistenti per coloro che facessero 5 + 1, solo 5 e via discorrendo.

EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 28 Maggio 2024

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI 4 GIUGNO 2024, I NUMERI VINCENTI: I PREMI ASSEGNATI

Ovviamente, meno numeri indovinate e meno ricco sarà il bottino che vi porterete a casa. Nel corso dell’ultima estrazione dell’Eurojackpot, quella di venerdì scorso, 31 maggio 2024, nessuno ha centrato il 5+2 e i numeri vincenti sono stati 4, 23, 34, 39, 45 con l’aggiunta del 6 e del 7, i due euronumeri. In totale sono stati vinti 21.847.567 milioni di euro, a cominciare da 3,4 milioni per il 5+1, quindi 1,9 per il 5, più altri 319mila euro per il 4+2.

Ecco perchè non servirà necessariamente individuare i 7 numeri fortunati per poter “svoltare”, visto che anche con un “semplice” 5 o un 4+2 vi porterete a casa un bel gruzzoletto. Il montepremi dell’ultimo concorso era di 39,8 milioni di euro, cifra che ovviamente aumenterà con le giocate di oggi, alla luce anche del fatto che nessuno è riuscito a fare il fatidico 5+2. A quanto arriverà oggi? Lo scopriremo a breve, nel frattempo attendiamo l’estrazione di oggi, martedì 4 giugno 2024, dell’Eurojackpot con i suoi numeri vincenti.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 24 Maggio 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA