Eurojackpot numeri vincenti/ Estrazione di oggi, 20 gennaio (concorso 6/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: CACCIA AL MONTEPREMI

Sesto appuntamento del 2023 con l’Eurojackpot e con i suoi numeri vincenti. Oggi, venerdì 20 gennaio 2023, come accade due volte a settimana, assisteremo all’estrazione dei numeri. Il concorso ha luogo in diciotto Paesi dell’Unione Europea. Ricordiamo che i sorteggi dell’Eurojackpot avvengono tutti i martedì e i venerdì sera. Il montepremi potrà arrivare sino a un tetto massimo di 120 milioni di euro: al momento il jackpot è di 71 milioni.

Per partecipare a questo concorso, le regole sono molto semplici. Bisogna selezionare 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per un importo complessivo di 2 euro. Convalidata la propria schedina, basterà attendere i sorteggi. Sono diverse le categorie di vincita, che contribuiscono ad assegnare premi economici diversi in base al totale di numeri indovinati. La vincita più ambita è il 5+2 mentre il minimo è il 2+1. I numeri vincenti potranno essere controllati attraverso il web o direttamente in ricevitoria.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Nell’ultimo concorso, i numeri vincenti dell’Eurojackpot sono stati il 6, 11, 16, 35 e 44. Gli euronumeri sono 2 e 6. In totale le vittorie per i punti 5 sono state di 727.663 euro, di 120.026 euro per i 4+2 e di 149.984 euro per i 4+1. L’Eurojackpot di martedì 17 gennaio ha visto la vittoria di 500.213 premi, per un totale di 6.950.870 euro vinti. Nell’ultimo concorso nessuno ha centrato i punti 5+2 così come i punti 5+1. 363.831,70 euro sono stati vinti per ciascun punto 5 indovinato: due i fortunatissimi. 6.001,30 euro ciascuno per i punti 4+2: in 20 lo hanno centrato.

Ricordiamo che partecipare è molto semplice. Il concorso si tiene ogni martedì e venerdì a Helsinki, in Finlandia. Ogni scommettitore dovrà scegliere 5 numeri tra 1 e 50 e altri due tra 1 e 12. Possibile anche richiedere una combinazione casuale. Si potrà scegliere inoltre di giocare in abbonamento e ripetere la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi da 2 a 10.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 20 GENNAIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

