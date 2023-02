Eurojackpot numeri vincenti/ Estrazione di oggi, 24 febbraio (concorso 16/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, CACCIA AL MONTEPREMI

L’Eurojackpot torna oggi, venerdì 24 febbraio, con i suoi numeri vincenti. Ricordiamo che al concorso europeo sono diciotto i Paesi che prendono parte, nella speranza di ottenere i ricchi premi che questo mette a disposizione. I sorteggi avvengono tutti i martedì e i venerdì sera e il montepremi massimo può arrivare a toccare quota 120 milioni di euro.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 21 febbraio (concorso 15/2023)

Per partecipare al gioco europeo, sarà necessario selezionare 5 numeri sui 50 disponibili e 2 Euronumeri su 12, per un importo di 2 euro. Scelti i numeri, si potrà poi giocare la schedina presso la propria ricevitoria di fiducia o farlo online, sul sito o tramite l’app. Ogni martedì e venerdì sera avvengono poi le estrazioni: basterà dunque controllare se si rientra tra i fortunatissimi vincitori. L’importo economico cambia in base ai numeri indovinati: il premio più alto è quello del 5+2, fino al 2+1.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 17 febbraio (concorso 14/2023)

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

L’estrazione dell’Eurojackpot di martedì 21 febbraio 2023, ultimo concorso prima di quello di oggi, 24 febbraio, ha visto come numeri fortunati i seguenti: 13, 20, 34, 38, 43. Gli Euronumeri sono stati il 3 e il 6. L’estrazione del concorso si tiene a Helsinki, in Finlandia, ogni martedì e ogni venerdì: in quest’ultima ha visto un vincitore indovinare il 5+2. Il fortunato ha portato a casa 10.000.000,00 €. In tre hanno indovinato il 5+1, vincendo 305.860,70 € ciascuno. In 4 invece hanno indovinato 5 numeri per una vincita di 129.368,40 € ciascuno.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 14 febbraio (concorso 13/2023)

Ricordiamo che l’Eurojackpot permette anche di giocare i propri numeri fortunati più volte, scegliendo di ripetere la giocata in abbonamento, replicandola per un numero di concorsi consecutivi, da 2 a 10. Per farlo, basta barrare il numero di concorsi consecutivi per cui si vuole giocare la schedina Eurojackpot. Si può fare anche online o da app, spuntando i numeri fortunati sul pannello della schedina e facendo click sul bottone “Gioca in abbonamento”.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato

© RIPRODUZIONE RISERVATA