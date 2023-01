Eurojackpot, numeri vincenti/ Estrazione di oggi, venerdì 27 gennaio (conc. 8/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: CACCIA AL MONTEPREMI

Ottavo concorso del 2023 per l’Eurojackpot. Quali saranno oggi i numeri vincenti del concorso? Ma soprattutto, oggi, venerdì 27 gennaio 2023, assisteremo ad una vincita milionaria in Italia? Come accade due volte a settimana, assisteremo all’estrazione dei numeri vincenti proprio questa sera, come avviene a Helsinki, in Finlandia, ogni martedì e venerdì. Il concorso ha luogo in diciotto Paesi dell’Unione Europea e i sorteggi dell’Eurojackpot potranno regalare un Eurojackpot fino a 120 milioni di euro: al momento il Jackpot è di 93 milioni.

Per partecipare all’estrazione dell’Eurojackpot, le regole sono molto semplici. Bisogna selezionare 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, per un importo complessivo di 2 euro. Una volta convalidata la propria schedina, basterà attendere i sorteggi del martedì e del venerdì. Sono diverse le categorie di vincita e i premi vengono definiti in base ai numeri indovinati. La vincita più ambita è il 5+2 mentre il minimo per portare a casa qualcosa è il 2+1. I numeri vincenti potranno essere controllati attraverso il web o direttamente in ricevitoria con la propria schedina.

EUROJACKPOT, LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Nell’ultimo concorso, il numero 7 del 2023, i numeri vincenti dell’Eurojackpot sono stati 9, 16, 17, 27 e 31. Gli euronumeri sono stati 1 e 9. Nessuno ha indovinato i punti 5+2 ma 3 fortunati hanno messo a segno il 5+1, che ha regalato loro 529.539,80 € ciascuno. Sei invece i giocatori che hanno azzeccato 5 numeri per una vincita di 149.317,90 € ciascuno. I punti 4+2 sono stati messi a segno da 31 giocatori per 4.767,00 € ciascuno. 640 vincite per i punti 4+1 per 288,60 € ciascuno.

Ricordiamo che partecipare al concorso è molto semplice. L’estrazione si tiene ogni martedì e venerdì a Helsinki, in Finlandia. Basterà scegliere 5 numeri tra 1 e 50 e altri due tra 1 e 12 per partecipare, ma non solo. È possibile anche richiedere una combinazione casuale se si hanno le idee confuse. Si potrà scegliere inoltre di giocare in abbonamento e ripetere la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi da 2 a 10.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 27 GENNAIO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











