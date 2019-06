European Games 2019 Minsk/ Programma, finali e azzurri in gara (29 giugno)

Oggi agli European Games 2019 di Minsk, capitale della Bielorussia, sarà il penultimo giorno di gare. Si comincia come sempre circa alle ore 8.00 italiane (le 9.00 a Minsk) con i tanti eventi della manifestazione, una sorta di Olimpiade europea nella volontà degli organizzatori. Gli European Games si stanno rivelando importanti soprattutto per discipline quali la boxe, il judo oppure il tiro con l’arco, il tiro a segno e il tiro a volo. Pugilato e judo infatti hanno deciso di dare il rango di Campionati Europei a questi European Games, evitando i doppioni che caratterizzano invece molti altri sport, per quanto riguarda il tiro in tutte le sue declinazioni ci sono in ballo le qualificazioni a Tokyo 2020. L’Italia si è presentata in Bielorussia a ranghi molto ampi: sono infatti 175 gli atleti che proveranno a strappare quante più medaglie possibili nelle esattamente 200 gare messe in programma fino a domani in 15 differenti sport. Diverse soddisfazioni sono già arrivate, dall’oro di Davide Ballerini nel ciclismo alla finale tutta italiana nel tiro con l’arco femminile, speriamo di chiudere bene nei due giorni che ancora mancano.

EUROPEAN GAMES 2019: IL PROGRAMMA ODIERNO

Oggi sabato 29 giugno agli European Games 2019 di Minsk saranno assegnati un totale di 28 titoli in otto differenti sport, d’altronde ormai siamo al gran finale e dunque le emozioni si fanno sempre più intense. Sarà una giornata molto importante per la boxe, che assegnerà ben sette titoli, dal momento che naturalmente da oggi cominciano le finali che si completeranno domani. Grande risalto anche il karate, che assegnerà i titoli di ben sei categorie, in evidenza anche il ciclismo su pista che invece ha in calendario oggi altre cinque finali dopo quelle dei giorni scorsi. Ci saranno poi da assegnare i primi tre titoli della lotta greco-romana ma pure gli ultimi due del tennis tavolo. Naturalmente siamo ormai anche alle finali del badminton, che oggi assegnerà i suoi primi due titoli, si completerà il torneo del beach soccer che oggi vivrà la sua finalissima ed infine entra nel vivo il programma sempre affascinante della ginnastica artistica, con le sue prime due finali di questi European Games 2019 a Minsk, dove domani sarà proprio la ginnastica la principale protagonista della chiusura del programma.

