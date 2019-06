European Games 2019 Minsk/ Programma, finali e azzurri (oggi mercoledì 26 giugno)

Oggi agli European Games 2019 di Minsk, capitale della Bielorussia, sarà il sesto giorno di gare. Si comincia circa alle ore 8.00 italiane con i tanti eventi della manifestazione, una sorta di Olimpiade europea nella volontà degli organizzatori. Gli European Games concedono la ribalta a specialità come il basket 3 vs 3 o il beach soccer, anche se in primo piano possiamo mettere le discipline come la boxe, il judo oppure il tiro con l’arco, il tiro a segno e il tiro a volo. Pugilato e judo infatti hanno deciso di dare il rango di Campionati Europei a questi European Games, anche per il tiro ci sono in ballo le qualificazioni a Tokyo 2020. L’Italia si è presentata in Bielorussia a ranghi molto ampi: sono infatti 175 gli atleti che proveranno a strappare quante più medaglie possibili nelle esattamente 200 gare messe in programma fino a domenica prossima in 15 differenti sport. Diverse soddisfazioni sono già arrivate, dall’oro di Davide Ballerini nel ciclismo alle medaglie di stelle dello sport italiano come Jessica Rossi e Giovanni Pellielo nel tiro a volo.

EUROPEAN GAMES 2019: IL PROGRAMMA ODIERNO

Oggi mercoledì 26 giugno agli European Games 2019 di Minsk saranno assegnati un totale di 16 titoli in cinque differenti sport. Sarà una giornata molto importante per la canoa sprint, che dopo le prime batterie di ieri inizierà a proporre finali, con ben cinque titoli in palio; altre quattro finali sono in programma nella lotta libera, mentre sono tre i titoli in palio nelle prossime ore nel tiro a segno. Avremo poi due finali a testa per quanto riguarda il tiro con l’arco e il tennis tavolo, dunque il principio base è proprio quello delle Olimpiadi, perché le emozioni si alterneranno da vari campi di gara nel corso del giorno. Da notare che anche molti altri sport prevedono nel loro calendario agli European Games 2019 di Minsk competizioni oggi, ma solo come batterie o turni eliminatori, senza titoli da assegnare: parliamo in questo caso di atletica, badminton, beach soccer, boxe, tiro a volo e lotta femminile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA