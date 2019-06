European Games 2019/ Programma e azzurri in gara a Minsk (oggi 23 giugno)

Oggi domenica 23 giugno terza giornata di gare agli European Games 2019 organizzati a Minsk, in Bielorussia. La manifestazione è una sorta di Olimpiade europea, almeno questa è la volontà degli organizzatori: in realtà in molti sport gli European Games diventano un doppione degli Europei veri e propri, alcuni sport non sono proprio rappresentati come quelli acquatici piuttosto che la pallavolo, altri sperimentano formule nuove (il basket è presente in versione 3 vs 3), solo in pochi casi si è scelto di dare alle gare di Minsk la dignità di titoli continentali. Ovviamente questi sono gli sport nei quali le gare di Minsk saranno più interessanti, specie laddove c’è in ballo anche la qualificazione a Tokyo 2020. La delegazione azzurra si è presentata in Bielorussia a ranghi molto ampi: sono infatti 175 gli atleti che proveranno a strappare qualche medaglia per l’Italia nelle esattamente 200 gare messe in programma fino a domenica prossima in 15 differenti sport.

EUROPEAN GAMES 2019: IL PROGRAMMA ODIERNO

Dopo le prime finali in programma ieri, oggi domenica 23 giugno agli European Games 2019 di Minsk saranno assegnati la bellezza di 38 titoli in nove differenti sport. Nove a testa nell’atletica e nel sambo (un’arte marziale diffusa nell’ex blocco sovietico), ben sette anche nella ginnastica ritmica, altri quattro nel judo, due a testa nel tiro con l’arco, nella ginnastica acrobatica, nel tiro a segno e nel tiro a volo, infine nel ciclismo è in programma la gara su strada maschile. Citazioni d’obbligo per la ginnastica ritmica, anche perché la Bielorussia è una delle Nazioni leader a livello internazionale, per il tiro con l’arco che ha scelto gli European Games 2019 come evento decisivo nelle qualificazioni alle prossime Olimpiadi, infine per il ciclismo dove il c.t. Davide Cassani schiererà un quintetto formato da Mattia Cattaneo, Dario Cataldo, Niccolò Bonifazio, Davide Ballerini e Marco Canola, anche se questo è uno dei casi in cui gli Europea Games diventano un doppione degli Europei “normali”.

