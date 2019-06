European Games 2019 Minsk/ Programma, finali e azzurri oggi protagonisti

Si accende con questo lunedi 24 giugno 2019 la quarta giornata degli European Games di Minsk 2019! Dopo le grandi emozioni vissute ieri e culminate, almeno per i fan italiani, con la medaglia d’oro di Ballerini nella prova maschile del ciclismo su strada, ecco una nuova giornata ricca di appuntamenti e pure di occasioni per le medaglie: mancano infatti ancora sei giornate prima della chiusura di questa seconda edizione dei Giochi Europei, ma pure non mancheranno le gare per mettersi in luce anche per la nostra delegazione italiana. Per ora il giudizio sulla spedizione non può che essere positivo per i nostri azzurri, che pure possono fare ancora molto: il medagliere infatti dominato dalla Russia ci vede comunque nelle posizioni più alte con 3 ori, due argenti e un bronzo.

EUROPEAN GAMES: IL PROGRAMMA DI OGGI

Andiamo quindi subito a vedere che prove ci proporrà il programma odierno per gli European Games 2019 di Minsk. Facendo il giusto calcolo con il fuso orario con l’Italia infatti si partirà prestissimo, già alle otto del mattino. I riflettori quindi si accenderanno subito sulle prove del tiro a segno, badminton e tiro con l’arco, mentre già dalle ore 9,00 italiane avranno luogo i primi incontri per il tennis tavolo. Appuntamento di prestigio poi in mattina con il judo e poi con le finali del tifo a segno (pistola 50 m misto e Carabina 10 m donne). Mentre si prosegue nel tabellone del judo e del tennistavolo, dalle ore 12,00 avranno inizio anche le ultime gare del basket 3×3, le cui finalissime maschili e femminili sono attese questa sera dalle ore 18,50. Nel mezzo il calendario degli European Games 2019 ci proporrà gare di pugilato, badminton, ginnastica aerobica e le finali del trampolini per la ginnastica.

