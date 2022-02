Eurovision 2022: chi rappresenta l’Italia al contest dopo i Maneskin?/ Sede, data e conduttori

Chi andrà all’Eurovision 2022 dopo i Maneskin?

L’Eurovision Song Contest 2022 si svolgerà in Italia e l’attesa è tanta: è per questo motivo che il pubblico non vede l’ora di scoprire sede, data, conduttori, partecipanti e altri dettagli in merito all’evento. La sessantaseiesima edizione dello show si preannuncia scoppiettante. A partecipare saranno 41 Paesi, i cui artisti cercheranno di prendere il posto dei Maneskin, che lo scorso anno hanno trionfato in Danimarca. Di questi 36 si sfideranno in due semifinali, con le 10 canzoni vincitrici di ogni semifinale che si uniranno per la Finalissima ai “Big 5“, ovvero i protagonisti provenienti da Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Italia.

Per il nostro Paese si tratterà della terza volta in cui si avrà l’onore di organizzare la competizione. Era già accaduto nel 1965 e nel 1991. “Dopo 31 anni, l’Italia è orgogliosa di ospitare di nuovo l’Eurovision Song Contest. Come Executive Producers, siamo incredibilmente entusiasti di allestire questo straordinario evento e di accogliere delegazioni provenienti da 41 nazioni. Soprattutto, crediamo fortemente che l’Eurovision Song Contest ci permetterà di mostrare e condividere la bellezza dell’Italia con un pubblico globale attraverso gli elementi che ci uniscono tutti: musica e armonia”, hanno detto Simona Martorelli e Claudio Fasulo.

Eurovision 2022: sede, data e conduttori. Le scelte della Rai

In Italia è ormai quasi tutto pronto dunque per l’Eurovision Song Contest 2022: sede, data e conduttori sono stati scelti, anche se manca ancora un po’ allo straordinario evento. Esso andrà in scena infatti al Pala Olimpico di Torino il 10, 12 e 14 maggio 2022. Pochi giorni fa è iniziato il conto alla rovescia, quando in occasione del Festival di Sanremo 2022 sono stati annunciati i conduttori: Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Tre nomi che hanno acceso il pubblico.

“Siamo entusiasti di avere ancora una volta oltre 40 emittenti in competizione per vincere l’iconico trofeo Eurovision a Torino, il prossimo maggio. Il team della Rai sta lavorando alacremente ai preparativi per accogliere tutte le delegazioni in una nuova città ospitante e garantire che l’Eurovision Song Contest porti il divertimento e lo spettacolo all’avanguardia attesi da quasi 200 milioni di spettatori”, ha commentato Martin Osterdahl, supervisore esecutivo dell’evento.

