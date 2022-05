Eurovision 2022, Mahmood e Blanco in testa con Brividi/ La classifica Spotify

Eurovision Song Contest 2022 verso il “grand final”: ecco la classifica dei brani più ascoltati

Ebbene sì, l’Eurovision Song Contest 2022 ha ufficialmente aperto i battenti lo scorso 10 maggio 2022, con la prima semifinale, che ha decretato i primi 10 finalisti oltre i Big 5, che, in quanto fondatori dell’evento, accedono di diritto al grand final, atteso per il 14 maggio 2022, su Rai Uno. L’evento musicale -che si registra al Palaolimpico di Torino, intanto segna i primi risultati in termini di ascolti per le canzoni in corsa per la vittoria dell’Eurovision 2022, sulla piattaforma di streaming Spotify Global. Risultati provvisori, che si aggiornano all’ordine del giorno, quelli degli ascolti su Spotify, che vedono al momento in testa alla relativa classifica dei brani più ascoltati tra quelli in gara, Brividi di Mahmood e Blanco (vincitori del premio “ESC” Best Lyrics award, dopo i Maneskin), che reduci dalla vittoria di Sanremo 2022 ora concorrono all’Eurovision Song Contest 2022, in rappresentanza dell’Italia.

Mahmood e Blanco in testa su Spotify Italia: la vittoria dell’Eurovision 2022 è dell’Italia?

Nella classifica degli stream aggiornata al 10 maggio (data in cui si è registrata la prima semifinale targata Eurovision 2022), quindi su scala mondiale primeggia Brividi di Mahmood e Blanco, rappresentante dell’Italia, che si conferma in leadership con 415.825 streams. Secondo posto, tra i brani più ascoltati, poi per De diepte di S10 (Olanda), che raggiunge i 362.951 ascolti giornalieri.

Terzo podio podio per Hold me closer di Cornelia Jakobs, rappresentante della Svezia, con 240.242 ascolti giornalieri.

Quarto posto, fuori dalla Top3, per Slomo di Chanel, rappresentante della Spagna, che ottiene i 232.116 ascolti giornalieri.

Quinto posto per la favorita alla vittoria dell’Eurovision Song Contest 2022 secondo i bookmakers, l’Ucraina, la cui rappresentante è la Kalush Orchestra con il brano Stefania.

Sesto posto per Halo di LUM!X feat.ing Pia Maria, rappresentante dell’Austria, a quota 205.163 stream giornalieri.

Chiude la classifica degli stream giornalieri, aggiornatasi su Spotify alla puntata di debutto dell’Eurovision Song Contest 2022, Give That Wolf a Banana di Subwoolfer, rappresentante della Norvegia, con 168.424 stream.

