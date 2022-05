Eurovision 2022, prima semifinale/ Diretta, scaletta cantanti e finalisti: Diodato e Dardust ospiti

Eurovision 2022: anticipazioni e diretta prima semifinale

Dopo un anno di attesa, oggi, martedì 10 maggio, si apre ufficialmente il sipario sull’Eurovision 2022. Grazie alla vittoria dei Maneskin che, lo scorso anno hanno trionfato con il brano “Zitti e buoni”, l’Italia ospita il grande evento musicale che, a Torino, raccoglie artisti provenienti da ogni Paese d’Europa. Dall’Italia alla Spagna, dalla Macedonia che pensato anche ad un clamoroso ritiro per un caso bandiera all’Albania, da San Marino a Malta che saranno rappresentati da due artisti amatissimi dagli italiani come Achille Lauro ed Emma Muscat, sono davvero tanti gli artisti che saliranno sul palco di Torino che avrà come padroni di casa tre conduttori d’eccezione.

Mahmood e Blanco, Brividi tagliata per regolamento Eurovision 2022/ "Si parte a capella, senza l'intro"

Ad accogliere tutti gli artisti, a raccontare i segreti dell’Eurovision ci saranno Alessandro Cattelan e due cantanti famosissimi in tutto il mondo come Mika e Laura Pausini. A loro è stato affidato il compito di trainare il pubblico di Raiuno fino alla finale Eurovision Song Contenst di sabato 14 maggio quando sarà eletto il vincitore.

Eurovision 2022, Mahmood e Blanco vincitori? / Secondo la classifica Spotify...

Eurovision 2022: gli ospiti della prima semifinale 10 maggio

Non solo gli artisti in gara dell’Eurovision Song Contenst, ma anche tanti ospiti nel corso delle varie serate. Già a partire da questa sera, nel corso della prima semifinale, Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan accoglieranno sul palco alcuni ospiti speciali che faranno cantare, ma anche ballare sia il pubblico presente in studio che i telespettatori di Raiuno.

Grande attesa per l’arrivo di Diodato che, nel 2022, a causa della pandemia, non ha potuto vivere le emozioni che regala la partecipazione all’Eurovision. Nel 2022, infatti, a causa della pandemia mondiale, l’evento musicale saltò e Diodato, in mancanza dell’Eurovision Song Contenst, si ritrovò a cantare in un’Arena di Verona totalmente vuota. Questa sera, Diodato regalerà al pubblico una versione particolare del brano “Fai rumore”. Spazio, poi, a Dardust con Benny Benassi e Sophie and The Giants.

Quando cantano Mahmood e Blanco all'Eurovision 2022?/ L'esibizione è prevista…

I Paesi della prima semifinale dell’Eurovision 2022 e scaletta dei cantanti con l’ordine di uscita

Sono diciassette gli artisti che, questa sera, saranno in gara durante la prima semifinale dell’Eurovision 2022. Al termine delle esibizioni in gara, si esibiranno anche Mahmood e Blanco per l’Italia e Alvan & Ahez per la Francia. Sia l’Italia che la Francia sono già qualificate alla finale Eurovision Song Contenst del 14 maggio. Nel corso della serata, si esibiranno sul palco di Torino, i seguenti Paesi:

Albania Ronela Hajati – Sekret Lettonia Citi Zēni – Eat Your Salad Lituania Monika Liu – Sentimentai Svizzera Marius Bear – Boys Do Cry Slovenia LPS – Disko Ucraina Kalush Orchestra – Stefania Bulgaria Intelligent Music Project – Intention Olanda S10 – De Diepte Moldavia Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Portogallo MARO – Saudade, Saudade Croazia Mia Dimšić – Guilty Pleasure Danimarca REDDI – The Show Austria LUM!X feat. Pia Maria – Halo Islanda Systur – Með Hækkandi Sól Grecia Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Norvegia Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Armenia Rosa Linn – Snap

© RIPRODUZIONE RISERVATA