Eurovision 2022, Spagna: chi è Chanel Terrero/ L’attrice de Il segreto

Eurovision Song Contest 2022, Chanel Terrero si classifica terza dopo Ucraina e Regno Unito

L’Eurovision Song Contest 2022, andato in onda in prima serata in data 14 maggio su Rai Uno, ha visto trionfare l’Ucraina con la Kalush Ochestra band e la canzone, Stefania, sbaragliando la concorrenza di coloro i quali erano dati per favoriti al trionfo per gli ascolti su Spotify Global, Mahmood e Blanco, e l’altro super favorito al televoto dal pubblico e dalle giurie tecniche, ovvero il secondo classificato Regno Unito. Il terzo podio è stato invece occupato dalla Spagna, rappresentata dalla sexy Chanel e il brano latin-pop SloMo. La rappresentante iberica, Chanel Terrero, è nota al pubblico tv in Italia per aver interpretato il ruolo di attrice protagonista nella popolare serie tv Il segreto.

Complice la performance dinamica registrata in onda al grand final degli Eurovision Song Contest 2022, Chanel Terrero può dirsi in queste ore una dei performer più virali del momento in rete nonché tra i personaggi più ricercati nel web. Non tutti sanno che la sexy mora spagnola è originaria dell’Havana (Cuba) e ha un curriculum di artista a tutto tondo.

Chi è Chanel Terrero, la rappresentante della Spagna all’Eurovision 2022

Oltre ad essere una cantante, Chanel Terrero è anche un’attrice. Una volta trasferitasi a Madrid, Chanel ha dato il via alla sua carriera artistica prendendo parte ai seguenti musical:

Mamma Mia!

Flashdance

Bodyguard

The Lion King.

Ma non è tutto. La latin-popstar ha inoltre preso parte anche a diverse pellicole, come:

Fuga de cerebros 2 (2011)

El rey de La Habana (2015)

El último invierno (2018).

Ed è inoltre entrata a far parte di diverse serie TV:

Águila Roja (2011)

B&b, de boca en boca (2014)

Los nuestros (2015)

Gym Tony (2015-16)

Centro médico (2017)

iFamily (2017)

Il segreto (El Secreto de Puente Viejo) (2017)

Perdóname, Señor (2017)

La Peluquería (2017)

Cupido (2018)

El Continental (2018)

Wake Up (2018)

Paratiisi (2020)

Convecinos (2021)

El inmortal (2022)

Tra le serie Tv a cui ha preso parte, tra le più popolari in Italia, va ricordata quella trasmessa sulle reti Mediaset, Il segreto, dove la sexy Chanel Terrero ha interpretato il personaggio di Lucía Torres. Un personaggio ambiguo e molto particolare.

