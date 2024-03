Eurovision 2024, Angelina Mango taglia ‘La Noia’ di 8 secondi/ Cosa verrà eliminato dal brano

Angelina Mango, taglio del brano per rispettare il regolamento dell’Eurovision

Angelina Mango è pronta per l’Eurovision, dove presenterà il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2024: La Noia. I preparativi sono ultimati, salvo per una piccola postilla: la canzone è stata tagliata di 8 secondi. Il regolamento del Contest, infatti, prevede che i brani non debbano superare i tre minuti.

Sanremo 2024: Annalisa regina sovrana, secondi Ricchi e poveri e terzo Geolier/ La classifica TikTok

L’artista, dunque, ha riadattato il suo successo per rispettare le regole imposte dalla manifestazione musicale. Nella versione presente attualmente in radio e streaming, infatti, La Noia dura esattamente tre minuti e otto secondi. La modifica, dunque, è rapida e indolore per la vincitrice del Festival. Nello specifico, il taglio riguarda la fine della seconda strofa: i versi “È la cumbia della noia; È la cumbia della vengono noia; Total” verranno pronunciati una sola volta, anziché due.

Chi è Antonio Cirigliano, il fidanzato di Angelina Mango/ "Riesce a starmi vicino tre le difficoltà"

Angelina Mango, il tatuaggio in ricordo della vittoria al Festival

Angelina Mango con la sua La Noia, sta dominando la topo 10 della classifica Spotify. Il successo è sempre più alto per l’artista proveniente da Amici. La vittoria a Sanremo 2024 è solo la ciliegina sulla torta per la figlia d’arte che, dopo il trionfo al Festival, ha voluto regalarsi una sorta di memento divenuto già virale sui social.

Sembra che Angelina si sia tatuata il simbolo di un leoncino d’oro, proprio per imprimere sulla sua pelle gli indimenticabili ricordi legati alla vittoria della kermesse canora. I fan sono impazziti per il trend lanciato dalla cantante lucana che conta numerosissimi follower. Nel frattempo, l’artista è pronta per un’altra grande tappa della sua carriera ovvero la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2024. Che l’ex allieva di Amici possa vincere anche questo traguardo importante?

Lorella Cuccarini "Mia rinascita? Devo ringraziare Maria De Filippi"/ "Con Angelina Mango ho vinto due volte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA