Eurovision Song Contest 2024 avrà sede a Malmö, in Svezia/ Tutto lo spoiler

L’evento Eurovision Song Contest 2024 ha ufficialmente un calendario di date e location ufficiali. Ebbene sì, il tanto atteso contest musicale europeo, di risonanza international, avrà sede a Malmö, e la city svedese ospiterà le semifinali e la finale rispettivamente il 7, il 9 e l’11 maggio del nuovo anno alle porte, il 2024, in seguito alla vittoria che la Svezia ha conseguito all’evento degli Eurovision Song Contest 2023.

L’emittente svedese SVT, insieme alla European Broadcasting Union (EBU), é in capo all’organizzazione degli Eurovision Song Contest 2023 per effetto della storica vittoria di Loreen a Liverpool targata ESC 2023. L’artista femminile vanta il titolo di vincitrice di ben due edizioni dell’Eurovision e tra gli altri artisti all’evento ESC britannico 2023 ha battuto il rappresentante dell’Italia, Marco Mengoni. E in seno alla Svezia, Malmö sbaraglia la concorrenza delle altrui città svedesi, imponendosi grazie al suo essere un centro di attrazione turistica, con il potenziale nell’ospitalità verso delegazioni, troupe, fan e giornalisti in visita. I requisiti imposti dall’organizzazione degli Eurovision Song Contest 2023 sono rigidi e il capoluogo della contea della Scania li soddisfa totalmente.

Il supervisore esecutivo dell’evento, Martin Österdahl, registra non a caso una reaction del tutto entusiasta rispetto alla confermata città location dei prossimi Eurovision Song Contest 2023: “L’EBU è entusiasta che Malmö sia stata selezionata come città ospitante per l’Eurovision Song Contest 2024. Malmö occupa un posto speciale nella storia del concorso, avendolo ospitato con successo prima nel 1992 e poi nel 2013, dopo l’ultima vittoria di Loreen. Siamo entusiasti di tornare in questa città vibrante e dinamica che ha dimostrato di avere i luoghi e le infrastrutture perfetti per organizzare il più grande evento di musica live al mondo”.

L’entusiasmo del supervisore poi prosegue: “L’impegno di Malmö per la diversità, l’inclusività e l’innovazione si allineano perfettamente con lo spirito della competizione. Inoltre, le sue dimensioni compatte e le infrastrutture di trasporto ben sviluppate consentono a tutti i soggetti coinvolti nel concorso, comprese le delegazioni, i media e i fan, di spostarsi facilmente in città. Il suo impegno per la sostenibilità e le iniziative verdi si allinea con i nostri valori, rendendola una città ospitante ideale per il 68° Eurovision Song Contest”. Insomma, la città location made in Svezia risponde positivamente ai requisiti richiesti dall’organizzazione degli Eurovision Song Contest 2023: “Malmö ha dimostrato una enorme passione per l’Eurovision Song Contest e ho piena fiducia nella sua capacità di creare un’esperienza indimenticabile che accomunerà fan, artisti e spettatori in tutto il mondo. Insieme a Host Broadcaster SVT, creeremo una straordinaria celebrazione di musica, unità e diversità che affascinerà il mondo a maggio del prossimo anno”.

