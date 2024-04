Eva Evans, chi era e com’è morta la 29enne star di TikTok/ Trovata impiccata in casa: l’ipotesi suicidio

Eva Evans, chi era la star di TikTok morta a soli 29 anni

Il mondo dei social e dello spettacolo dice addio ad una giovanissima influencer: a soli 29 anni è morta Eva Evans, un vero e proprio fenomeno social attivo su Instagram (circa 30.000 followers) ma soprattutto su TikTok con oltre 300.000 seguaci. In particolare era conosciuta per aver pubblicato diversi contenuti di vita quotidiana sui ventenni a New York, oltre ad essere approdata su Prime Video nella serie comica Club Rat, che racconta della vita di un influencer a New York in cerca del vero amore.

A dare notizia della sua morte è stata la sorella Lila Joy che, su Instagram, ha condiviso una foto della sorella comunicando a tutti la sua prematura scomparsa: “Ieri la mia famiglia ha ricevuto la notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa ed esilarante Eva, la mia bellissima sorella, è morta“. La donna ha poi aggiunto: “Dopo 24 ore, mi trovo ancora in un ciclo costante di negazione e accettazione, quindi so quanto sarà incredibile e difficile da elaborare questa notizia […] Vorrei avere Eva qui adesso a cui fare riferimento perché avrebbe parole migliori e saprebbe come dire quello che io non dico […]”.

Com’è morta Eva Evans: trovata impiccata in casa, ipotesi suicidio

Ma com’è morta Eva Evans? Secondo quanto appreso da TMZ, la giovane influencer sarebbe stata trovata impiccata nel suo appartamento e avrebbe lasciato un biglietto prima del suo presunto suicidio. Fonti delle forze dell’ordine hanno rivelato al sito americano di gossip che un amico avrebbe trovato il corpo di Eva sabato sera tardi, dopo averla vista viva venerdì mattina.

L’amico avrebbe così chiamato i servizi di emergenza sanitaria e, quando è arrivata la polizia, è stato loro riferito che non sapevano che Eva fosse depressa o emotivamente disturbata. Quando sono arrivati ​​i paramedici, l’hanno dichiarata morta sul posto e sarebbe stata subito esclusa l’ipotesi omicidio, dal momento che la Evans avrebbe lasciato un biglietto, il cui contenuto non è chiaro. Al momento, però, la causa ufficiale di morte non è stata ancora stabilita e si attendono i risultati tossicologici.

