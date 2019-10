Eva Grimaldi è Alice/ Non sarà facile interpretare (Tale e Quale Show)

Eva Grimaldi alla dura prova nei panni di Alice

Eva Grimaldi sarà protagonista nei panni di Alice. La donna è riuscita finalmente a schivare l’ultimo posto, dove l’abbiamo trovata nelle prime puntate di Tale e Quale Show 2019. Nel terzo appuntamento invece è riuscita a superare persino David Pratelli e Sara Facciolini, arrivando al terz’ultimo posto con 34 punti finali. Nessuno dei giudici ha trovato la sua esibizione degna del fondo della classifica, forse per via della forte somiglianza fisica fra l’attrice e l’originale Grace Jones. Nulla da dire per quanto riguarda il trucco, il look che ci ha rievocato la clip storica di Slave To The Rhythm. Peccato per la questione canora, che ancora una volta rappresenta un grosso neo sul volto della Grimaldi. Nonostante l’insuccesso, tutti i giudici sono sicuri che ce la stia mettendo tutta e che si impegni con una forza tale da rendere evidenti anche i suoi progressi. “Un banco di prova importante. Questo programma è una scoperta continua ed io non vedo l’ora di affrontare la mia nuova sfida”, dice Eva in un post, anticipando che questa sera si trasformerà invece in Alice. Clicca qui per rivedere il video di Eva Grimaldi.

Eva Grimaldi, Tale e Quale Show 2019: una Grace Jones interessante

Eva Grimaldi riuscirà a tenersi lontana dall’ultimo posto nella classifica di Tale e Quale Show 2019? I presupposti ci sono tutti, soprattutto se consideriamo quanto avvenuto la settimana scorsa. La sua versione di Grace Jones è stata più che interessante e anche se il difetto, se così si può dire, è da individuare nella voce, Eva è riuscita comunque a regalare una bella performance a tutti i telespettatori. Forse è l’insicurezza a giocare a sfavore della concorrente, quel pregiudizio verso se stessa e le proprie capacità. Se il talent durasse diversi mesi, non abbiamo dubbi sul fatto che la concorrente potrebbe riuscire a migliorare in modo sensibile e superare tutte le paure che emergono non appena impugna il microfono. “Rispetto alle altre volte eri più quadrata. Forse qualche volta sì, c’è stata qualche imprecisione”, ha detto Vincenzo Salemme. Aggiungendo comunque che certi picchi di voce tipici della Jones non sono così semplici da imitare. Per Max Giusti invece solo l’inizio della performance è stato un po’ incerto, ma Eva è riuscita a recuperare subito dopo. “Anche più sensuale delle altre volte”, ha detto invece Loretta Goggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA