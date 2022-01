Eva Grimaldi e Imma Battaglia, il loro amore “Il bacio più bello della mia vita”/ “Lei mi ha salvato!”

Ormai da anni Eva Grimaldi e Imma Battaglia formano una coppia unitissima, suggellata dal matrimonio, arrivato nel 2019. Nonostante tutto, le due cercano di preservare il più possibile il loro rapporto dalle luci dei riflettori, pur comparendo insieme in alcune trasmissioni Tv. Grazie alla sua “marita”, come la chiama lei, l’attrice ha trovato la serenità dopo un periodo difficile, che l’aveva portata a diventare dipendente dall’alcool.

“Nel 2006 mi sono sposata – ha raccontato Eva -. Dopo quattro anni lui mi molla dicendo una cosa bruttissima: ‘Ho sposato Eva Grimaldi e mi sono trovato una casalinga’. Io facevo la moglie perfetta, ma a quanto pare non bastava e il problema non era nemmeno quello. Il problema era che i figli non arrivavano. Dopo pochissimi mesi lui ha trovato una ragazza più giovane di me e ci ha fatto un figlio. Essere mollati a 50 anni è davvero difficilissimo“.

Eva Grimaldi e l’incontro con Imma Battaglia: come è cambiata la sua vita

L’incontro che le ha permesso di risollevarsi dopo un periodo difficilissimo è stato proprio quello con Imma Battaglia. E’ stata proprio l’attrice la prima ad uscire allo scoperto tra le due: “A 50 annni si possono perdere le staffe, stavo malissimo – aveva raccontato a ‘Domenica Live’ –. Stavo malissimo, ho abusato di alcool. L’ho cercata io, Imma l’ho corteggiata io. Lei è una cacciatrice, ma io sono una pescatrice. Avevo voglia di trovare una spalla su cui piangere tutte le mie lacrime. Non avevo mai guardato prima una donna, il mio è un coming out di relazione. Al primo incontro piangevo per il mio ex marito, ma vedevo lei e dicevo: ‘E’ bellissima’. Ho cominciato a chiamarla tutti i giorni, anche di notte. Il primo bacio l’ho dato io“.

Ed è stato proprio quel contatto fisico a farle capire chiaramente quello che provava: “E’ stato il bacio più bello della mia vita, pazzesco. Non ho sentito le campane, ho visto il campanaro. Con lei mi sento una donna completa, è straordinaria, la amo alla follia” – ha concluso l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘.



