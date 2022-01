Signorini entra al GF Vip, squalifica in arrivo?/ “Farò loro un discorso importante”

“Stasera entrerò nella casa perché devo guardarli negli occhi e fare loro un discorso”. L’annuncio è quello fatto da Alfonso Signorini in diretta su Canale 5 durante il daytime che anticipa la nuova diretta del Grande Fratello Vip. Una diretta, quella di oggi 7 gennaio, che arriva a sorpresa, imprevista, e nasce probabilmente anche a seguito di molti scontri e comportamenti che stanno facendo discutere con toni accesi il web.

Al centro di quasi tutte le polemiche lei, Katia Ricciarelli, ed è probabilmente a lei che Signorini si rivolgerà in primis questa sera. Tante le spiacevoli uscite della cantante lirica, soprattutto contro le donne, Un comportamento che merita un serio provvedimento secondo molti telespettatori. Pare però che Katia abbia già avuto un primo ammonimento ‘privato’ da parte del conduttore in confessionale.

Signorini entra nella Casa del Grande Fratello Vip: provvedimento disciplinare in arrivo

È stata proprio Katia Ricciarelli a raccontarlo in Casa alle sue amiche Manila e Soleil. “È stato carino con me, mi ha detto: ‘Stai con i tuoi, più adulti, più intelligenti'” ha confessato la cantante, facendo riferimento ad Alfonso. Poi a Soleil Sorge ha riferito: “Ho detto una cosa che per lui è un’offesa, ma non è così e l’ho spiegato ad Alfonso in confessionale”. Katia, però, non sarà l’unica destinataria del discorso che Signorini si appresta a fare questa sera in diretta. Di certo il conduttore colpirà anche Lulù Selassiè, spesso protagonista di scene irruente e poco rispettose, anche nel corso della diretta. È stato proprio ascoltando in diretta il suo “porca tro*a” di lunedì che Alfonso, a gran voce, ha chiesto al Grande Fratello un immediato provvedimento disciplinare.

