Eva Grimaldi non ha mai nascosto il suo amore smisurato per Imma Battaglia. Una storia d’amore cominciata dopo il naufragio del suo precedente matrimonio, con Imma che si rivelò una spalla affidabile su cui piangere e sfogare i propri pensieri. Da confidente a compagna di vita il passo è stato molto breve e oggi Eva Grimaldi ed Imma Battaglia non potrebbero essere più felici l’una al fianco dell’altra. In una bella intervista a Belve, l’attrice ha parlato della sua storia d’amore con la moglie, ricordando quell’inizio particolare che le fece unire sempre più.

Chi è Imma Battaglia/ Molestie e il ricordo choc che la terrorizza: "A 5 anni vidi uomo nudo dietro di me..."

“La vidi e piansi come una fontana, quella sera l’abbiamo finita a mangiare patatine e birra a un tavolino. E le ho dato il mio numero di telefono. Poi ho cominciato a stalkerizzarla: mi era entrata nel cuore come un proiettile”, confida entusiasta Eva Grimaldi. “Il suo dolore mi aveva turbata”, ammette invece Imma, che ai tempi era impegnata con un’altra persona.

Anna Pettinelli: "Amicizia tra Stefania Orlando e Eva Grimaldi è sfilacciata"/ "Non c'è modo di recuperare…"

Eva Grimaldi, il periodo buio dopo la fine del suo matrimonio: “Sono stata abbandonata”

Poi però le strade tra Eva ed Imma si sono intrecciate definitivamente ed entrambe hanno deciso di dedicarsi l’una all’altra. D’altra parte l’amore era dilagante e nessuna delle due voleva più trattenersi. “Aveva un modo molto divertente di corteggiarmi, sembrava un’adolescente”, ha ricordato ancora Imma Battaglia a proposito degli inizi amorosi con sua moglie Eva Grimaldi.

Quest’ultima, sempre nel salotto di Belve, ha affrontato anche altri temi personali piuttosto delicati, confidando alcuni ‘vizi’ per cui ha rischiato di perdere il proprio equilibrio. “Sono stata lasciata sola dalla sera alla mattina (dall’ex marito, ndr), aprivo il frigo e bevevo superalcolici. Chi mi vedeva senz’altro avrà pensato ‘La Grimaldi sta proprio fuori’. Stupefacenti? Sono due vizi molto simili. Non ero tossicodipendente comunque”, ha assicurato l’attrice e compagna di Imma Battaglia.

Eliminato Grande Fratello, 24a puntata: chi è?/ Pronostico televoto: a sorpresa rischia Eva Grimaldi