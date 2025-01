Eva Grimaldi e Stefania Orlando, frattura nella coppia di amiche al Grande Fratello per un salvataggio a catena

Il salvataggio a catena della 23esima puntata del Grande Fratello scatena una inaspettata quanto furiosa lite tra due amiche: Stefania Orlando e Eva Grimaldi. Uno scontro dovuto al fatto che Eva ha deciso di non salvare l’amica, bensì Alfonso D’Apice. Gesto che ha letteralmente spiazzato Stefania che, una volta tornata in salone, ha attaccato con foga Eva. “Sei falsa! Non mi venire più a dire di non cambiare letto per dormire con me per favore! La vipera io ce l’avevo nel letto e non lo sapevo!”, è sbottata la Orlando in diretta su Canale 5.

“Io volevo dare spazio ad un ragazzo più giovane, non posso pensare con la mia testa?”, è stata la replica di Eva Grimaldi all’amica, che ha poi accusato: “Pensavo fossi più signora, non così aggressiva!” “Anche io pensavo fossi più leale!”, è stata la risposta furiosa di Stefania, che ha poi trovato l’appoggio sia di Beatrice Luzzi che di Cesara Buonamici.

Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici dalla parte di Stefania Orlando

“Eva, è lei che c’è rimasta male e dovresti chiederle scusa o, comunque, far capire le tue scelte”, è intervenuta Luzzi dallo studio. Ha concordato Cesara: “Sono d’accordo con Stefania, è stata una scelta inaspettata”. “Io volevo dare spazio ad un ragazzo giovane!”, ha ribadito allora Eva.

Ma Stefania ha troncato il suo discorso: “Ma cosa c’entra? Se volevi dare spazio ai giovani non venivi neppure qui al GF!” È a questo punto che Eva ha motivato la sua scelta con una presunta gelosia nei confronti dell’amica: “La verità è che io soffro un po’ di gelosia, lei ultimamente sta sempre con Amanda!”

