Grande Fratello: anticipazioni e diretta puntata 16 gennaio 2025

Dopo l’eliminazione clamorosa di Helena Prestes, il Grande Fratello torna in onda oggi, giovedì 16 gennaio 2025. con una nuova puntata in cui non mancheranno sorprese, confronti e discussioni sia tra gli inquilini della casa che tra i concorrenti eliminati. A dirigere l’orchestra del Grande Fratello ci sarà, come sempre, Alfonso Signorini che, in studio, sarà affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e da Rebecca Staffelli che svelerà l’andamento del web sulle dinamiche della casa. Anche stasera sarà importante l’esito del televoto che sarà chiuso dal conduttore nel corso della puntata e che svelerà i concorrenti preferiti del pubblico.

Al termine della scorsa puntata, in nomination, sono finiti Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso, Maxime e Bernardo Cherubini. I due concorrenti più votati guadagneranno l’immunità per il prossimo televoto che, salvo clamorosi colpi di scena, decreterà un nuovo eliminato.

Grande Fratello: il ritorno di Helena Prestes e Jessica Morlacchi

Serata di grandi ritorni quella di oggi nella casa del Grande Fratello. Dopo i confronti con Helena Prestes e Luca Calvani, oggi tornerà nuovamente nella casa Jessica Morlacchi che, probabilmente, avrà un confronto con Amanda Lecciso che ha definito “ex amica” durante il collegamento nella scorsa puntata. C’è grande attesa, tuttavia, per il ritorno di Helena Prestes che incontrerà amici e nemici.

Probabilmente, la modella brasiliana avrà modo di rivedere le persone che le sono state vicino come Calvani, Amanda ma anche Javier Martinez e Zeudi Di Palma. Helena, tuttavia, dovrebbe avere anche un confronto con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta con cui non ha parlato nelle ultime settimane e con i quali sono continuate le frecciatine a distanza.

L’arrivo del guru della moda per Lorenzo Spolverato e la sorpresa per Tommaso

Puntata importante quella del Grande Fratello di oggi per Lorenzo Spolverato che riceverà una visita inattesa. Nella casa, per un confronto con il modello milanese, arriverà il guru della moda ovvero Sara Mattia Taranto che avrebbe avuto un flirt con Lorenzo Spolverato e che, in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv ha dichiarato che non riconosce il Lorenzo che sta guardando in tv. Durante il confronto con Lorenzo, il guru della moda racconterà la propria verità a cui, naturalmente, replicherà lo stesso Lorenzo. Nel corso del confronto, il guru della moda potrebbe chiedere di incontrare anche Shaila Gatta.

Sorpresa speciale, invece, per Tommaso Franchi. Dopo aver riabbracciato il padre, questa sera, Tommaso avrà modo di rivedere e abbracciare la mamma che, probabilmente, avrà un incontro anche con Mariavittoria Minghetti con cui, ormai, la storia è decollata. Spazio, infine, alle nomination.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello

La 23esima puntata del Grande Fratello può essere visto in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.30, al termine dell’appuntamento con Striscia la Notizia. Con Mediaset Infinity, invece, si può seguire la diretta streaming della puntata. Collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione di Mediaset Infinity, inoltre, si possono rivedere le precedenti puntate, le varie clip dedicate a tutti i concorrenti e seguire la diretta streaming attraverso due regie differenti.