Eva Grimaldi torna come concorrente al Grande Fratello 2024: la reazione del pubblico

E’ tutto pronto nella casa del Grande Fratello 2024 per alcuni curiosi ritorni, nei prossimi giorni infatti l’attrice Eva Grimaldi farà nuovamente tappa nella casa più spiata d’Italia, dando inizio alla sua seconda esperienza nel reality. Ovviamente la notizia del ritorno dell’artista a Cinecittà ha diviso l’opinione e scatenato il web, con tantissimi telespettatori che si sono riversati sui social per dire la loro riguardo alla decisione di far tornare nella Casa l’attrice: “Sempre i soliti concorrenti, ancora una volta una minestra riscaldata” si legge tra i commenti spuntati sui social negli ultimi giorni.

Alcuni invece sembrano aver apprezzato il ritorno di Eva Grimaldi al Grande Fratello 2024, che non sarà l’unica a varcare la porta rossa nei prossimi giorni: ritroveremo nella Casa anche Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, due volti amatissimi del Grande Fratello Vip 2020-2021, vinto poi da Tommaso Zorzi e ricordato come una delle edizioni più amate di sempre del format condotto da Alfonso Signorini.

Eva Grimaldi e la prima avventura al Grande Fratello: “Ero un pesce fuor d’acqua”

Rievocando la sua esperienza nella casa del Grande Fratello nel 2022, l’attrice ed ex compagna di Gabriel Garko e moglie di Imma Battaglia, aveva ripercorso con amarezza il suo cammino nel programma di Canale Cinque. “Mi sono sentita un’ospite pesce, che dopo tre giorni puzza, ero in una casa che avrebbe dovuto essere anche la mia, invece mi sono sentita ospite di sconosciuti e quindi a disagio. Quelli che erano entrati prima di me mangiavano e non mi chiedevano se preferivo una cosa oppure un’altra” ha raccontato Eva Grimaldi in una intervista concessa tra le colonne del magazine Chi.

Non fu idilliaco il rapporto tra Eva Grimaldi e Katia Ricciarelli, con l’attrice che riguardo alla ex compagna di gioco rivelò: “Katia ha puntato il dito, ho sentito che diceva ‘io la butto in piscina quella str*nza’. Lei ha una sorta di avversione interiorizzata”.