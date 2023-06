Eva Grimaldi piange in diretta ricordando la mamma morta/ “Non riesco ancora a guardare i suoi video”

Eva Grimaldi crolla nello studio di Oggi è un altro giorno

Lacrime e commozione nello studio di Oggi è un altro giorno nel corso della puntata del 7 giugno. Nel salotto di Serena Bortone, Paolo Brosio ricorda mamma Anna, venuta a mancare lo scorso aprile a 102 anni. Ai microfoni della padrona di casa, Brosio ricorda l’ultimo saluto alla mamma e l’ultima videochiamata fatta prima che spirasse. Un racconto ricco di particolari quello fatto con Paolo Brosio che, pur con un grande dolore nel cuore, ricorda tutto di quegli ultimi momenti vissuti accanto all’amatissima mamma.

Eva Grimaldi e Sgarbi, lite su Rai1: "Maleducato, capra!"/ Lui svela un loro flirt passato, lei lo zittisce

Nell’ascoltare le parole di Paolo Brosio, Eva Grimaldi è crollata lasciandosi andare alle lacrime. Consolata da Serena Bortone, l’attrice confessa di essersi commossa perché le parole di Brosio le hanno ricordato l’amatissima mamma venuta a mancare nel 2017.

Il dolore di Eva Grimaldi per la mamma morta

Tanto dolore e tante lacrime per Eva Grimaldi: “Ascoltare Paolo mi ha fatto ricordare mamma. Ammiro la forza con cui lui riesce a parlare della sua mamma. Io non riesco ancora a vedere i video della mia o a sentire la sua voce”, ammette l’attrice trovando consolazione in Serena Bortone.

Eva Grimaldi: "Nel 1994 vissi 40 secondi di terrore"/ "Terremoto colpì casa e..."

“Mamma ammirava molto Paolo Brosio. Mi diceva sempre di comprare il suo primo libro. Ho girato Verona e Milano senza trovarlo. Poi, finalmente, l’ho trovato a Roma”, aggiunge ancora la Grimaldi ricordando un aneddoto che lega la madre a Paolo Brosio. Un dolore enorme, quello per la morte dei genitori che prova anche Valerio Scanu ricordando la scomparsa del padre.

LEGGI ANCHE:

Eva Grimaldi: "Soffro per Imma Battaglia"/ "Pregiudizi ignoranti feriscono lei e me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA