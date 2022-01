Eva Grimaldi, scintille con Nathaly “ho paura che sclero”/ “È una parte che non voglio far vedere”

Anche se è arrivata da poco nella casa – è entrata durante la puntata del 17 dicembre -, Eva Grimaldi sta iniziando a conoscere le dinamiche che la animano. La mattina dell’ultimo dell’anno, ad esempio, è iniziata con una discussione tra lei e Nathaly Caldonazzo, che durante una conversazione che coinvolgeva anche Katia Ricciarelli circa sgraditi rumori notturni nelle camere, le ha suggerito di utilizzare i cerotti per non russare. Questo ha scatenato le ire di Eva Grimaldi, che ha invitato Nathaly a dormire altrove.

La discussione ha fatto emergere il carattere deciso della showgirl veneta, e questa era proprio una delle preoccupazioni che, in un momento di confidenza, aveva espresso a Miriana Trevisan a pochi giorni dall’ingresso nella casa: “ho paura che sclero“, aggiungendo “è una parte che non voglio far vedere“. Eva infatti ha voluto sottolineare come ci sia una parte di sé che vuole mantenere costantemente il controllo, di fronte a un gioco come quello del Gf Vip che mette però spesso a dura prova il carattere dei concorrenti: perdere il controllo significa però spesso mettersi in cattiva luca di fronte al pubblico.

Eva Grimaldi e il rapporto con la partner Imma Battaglia

Ma la Grimaldi sta mettendo in luce anche altri aspetti, più intimi, della sua persona. Durante una conversazione a cuore aperto avuta con Giucas Casella, facendo riferimento alla sua compagna di vita, ha affermato “A me non piacciono le donne, a me piace Imma”, confidando all’illusionista che il suo concetto di amore trascende il genere maschile e femminile e che questa è stata una scoperta fatta a 50 anni, quando ha conosciuto la sua attuale partner. È un personaggio dalle tante sfaccettature, Eva Grimaldi, e siamo certi che potrà dare tanto al reality, proprio per l’anteporsi di forza e tenerezza.

Eva Grimaldi, strategia da “novellina” al Gf Vip

Naturalmente un ingresso così recente in uno scenario di gioco già abbastanza organizzato può rappresentare per la concorrente una sfida nella sfida: riuscire a fare gruppo con gli altri, farsi conoscere e apprezzare dal pubblico, stringere delle amicizie fidate sono i compiti per Eva Grimaldi da qui alle prossime puntate. Riflessione, conoscenza e studio della migliore strategia di gioco le saranno necessari per poter impostare un percorso positivo. Speriamo che gli inquilini di lunga data non si coalizzino verso la “novellina” di turno, dinamica di gioco che in passato abbiamo già visto, e che Eva abbia modo di vivere al meglio il reality, modificando, come avviene con ogni nuovo ingresso, alcuni degli equilibri interni e contribuendo a rendere sempre più avvincenti le puntate.



