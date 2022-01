Eva Grimaldi smaschera Federica Calemme/ “Si è messa con Gianmaria per…”

Eva Grimaldi ha commentato duramente il comportamento di Lulù Selassiè e Katia Ricciarelli. In un’intervista a Casa Chi, Eva ha sottolineato come all’interno della casa del Grande Fratello Vip ci sia una forte mancanza di rispetto. Eva Grimaldi non prende le parti di nessuno ma anzi rivela: “Quello che è accaduto non mi è piaciuto proprio, sia da parte di Katia sia da parte di Lulù. Non c’è rispetto. Sia da una parte sia dall’altra”. Eva inoltre ha rivelato di aver consigliato a Katia di fermarsi: “Quando sono uscita ho salutato i miei compagni e ho detto a Katia di fermarsi perché lei è molto stanca. Ogni due giorni lei parte e prende di mira una persona ed esce un po’ troppo con certe parole”. Eva non le manda a dire però nemmeno a Lucrezia Selassiè, colpevole di essere troppo saccente: “Da parte di Lulù vedo questa gioventù maleducata e un po’ saccente. Il Grande Fratello non è altro che uno spaccato della società. Non ci sono rispetto e valori, che noi conosciamo”.

Eva Grimaldi ha poi vuotato il sacco su alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Eva vorrebbe vedere fuori dalla casa Nathaly Caldonazzo ma anche Alessandro Basciano. A suo dire, Nathaly sarebbe stata più furba di lei contribuendo a creare delle dinamiche. Lo stesso Alessandro Basciano: “Come Alessandro Basciano, che per 0,6% mi ha battuto. Si sa che o fai coppia con qualcuno, o litighi. La Casa del Gf è difficilissima. E’ tutto amplificato, le parole lì sono fondamentali”, ha rivelato la Grimaldi.

Eva Grimaldi ha poi speso delle parole anche sui protagonisti indiscussi di questa edizione, Alex Belli e Soleil Sorge. Eva ha definito Soleil ancora un’immatura sottolineandone però l’intelligenza: “Io adoro Soleil. Voleva fare quella preparata, però è ancora molto molto immatura. Non toccatemi Soleil, perché è una ragazza molto intelligente”. A proposito invece di Alex Belli, ha rivelato: “Alex è un collega, un attore, non è che fa il pasticcere. E’ difficile lavorare, ci sono tanti pregiudizi. Diamogli la possibilità di trovare il suo ruolo… non sto a giudicare”.

Nella stessa intervista a Casa Chi, Eva Grimaldi ha anche smascherato Federica Calemme che appena entrata si è subito avvicinata a Gianmaria Antinolfi. Eva pensa infatti che Federica abbia adottato una strategia per visibilità: “Zitta zitta, acqua cheta. È inesistente, ma pensa di andare avanti. Si è messa vicino a Gianmaria perché ha capito che la coppia va avanti. Lei guarda… osserva tutto. Se tu la guardi quando sei in casa sta sempre lì a guardare tutto. Sono grande io, riconosco le acque chete”, ha dichiarato. Sui possibili vincitori, Eva ha le idee chiare: “Vorrei vedere in finale Carmen Russo, Soleil e Giucas Casella”.



