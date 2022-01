Katia Ricciarelli squalificata al GF Vip per insulti a Lulù?/ In confessionale…

Katia Ricciarelli rischia di essere squalificata dal Grande Fratello Vip 2021? La domanda è diventata virale sul web dopo la decisione di anticipare la nuova puntata prevista per lunedì 10 gennaio a venersì 7. La situazione, nella casa di Cinecittà, è precipitata e l’ultimo scontro tra la Ricciarelli e Lulù Selassiè è stato turbolento. Dopo aver discusso pesantamente con Katia, Lulù è andata in confessionale dove si è lamentata delle frasi che le sono state rivolte. In particolare, Lulù ha ammesso di essere stata ferita dalla seguente frase: “Vai a scuola al tuo paese”. Una frase che Lulù ha raccontato anche a Miriana Trevisan che ha parlato di razzismo minacciando di ritirarsi.

“Già dopo la battuta delle carogne non mi piaceva più. Poi oggi dopo il razzismo è ancora peggio. Certo che ne ho parlato con loro, mi hanno dato ragione in confessionale. Hanno detto ‘non preoccuparti Lulù che è tutto molto chiaro quello che è successo’. […]”, ha detto Lulù. “Lei nemmeno è mai andata al televoto. Sembra che ci sono degli intoccabili. Giacomo ad esempio mi ha detto ‘non capisco come mai l’anno scorso al GF Vip 5 potevamo nominare tutti senza problemi e quest’anno no’”, ha aggiunto la Selassiè.

Katia Ricciarelli rischia la squalifica al Grande Fratello Vip? Lo sfogo in confessionale

Anche Katia Ricciarelli ha parlato dell’accaduto in confessionale. La cantante ha svelato a Soleil Sorge e Manila Nazzaro cosa le hanno detto in confessionale. “Sono andate tutte a lamentarsi in confessionale. […] Posso dire di aver detto una cosa che per loro è un’offesa, ma che non lo è e che non la ritenevo tale. Poi mi hanno chiesto ‘come mai ha detto questo? Come mai ha detto quell’altra cosa?’. Io non voglio essere messa alla gogna per delle cose che non erano offensive”, ha raccontato la cantante.

La Ricciarelli, poi, ha aggiunto: “Ho detto alla ragazza del GF Vip ‘è impossibile che nel 2022 non si possa dire str***a o termini simili’.. A questo aggiungi la storia delle carogne e il resto… in ogni caso io non ci sto a farmi giudicare così. Ho specificato che non devono guardare soltanto quello che ho detto, ma la causa e guardare il senso delle frasi. Si deve guardare causa ed effetto”. Cosa accadrà, dunque, venerdì prossimo? Ci saranno dei provvedimenti disciplinari?

Katia confida a soleil che il confessionale le ha detto che gli altri concorrenti si sono lamentati delle brutte parole che dice.

E lei dice "causa effetto"

Semmai è lulù che dice parolacce reagendo ai tuoi insulti#gfvip @AdrianaVolpeTV pic.twitter.com/lqFU4GGWuH — Sofia2000 (@Sofysofia2000) January 4, 2022

No Katia, nel 2022 non si può essere razzista, omofoba, abilista, non si può fare slut shaming e body shaming! Nel 2022 dovresti evolverti o perlomeno startene a casa tua, non in tv! #fuorikatia #gfvip pic.twitter.com/jRjvOenK3n — Laura (@_LauraMa_) January 5, 2022





