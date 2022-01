Eva Grimaldi: “Soffrivo di alcolismo”/ “Vino e superalcolici non mi bastavano mai”

Eva Grimaldi ha recentemente raccontato al Grande Fratello Vip il periodo in cui soffriva di alcolismo, a tal punto da rischiare che questa sua dipendenza divenisse patologica. L’ex inquilina della Casa più spiata d’Italia si racconterà nel pomeriggio di oggi, domenica 9 gennaio 2022, ai microfoni della trasmissione “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin, e non è da escludere che approfondisca questa tematica appena sfiorata in diretta con Alfonso Signorini.

In particolare, durante un collegamento con lo studio del reality show, Eva Grimaldi ha affermato di avere iniziato ad avere problemi di alcolismo dopo essere stata abbandonata dall’uomo che amava dalla sera alla mattina: “Lui mi disse ‘Ho sposato Eva Grimaldi, mi sono ritrovato con una casalinga’. Mi ha lacerato lo stomaco. Questo accade quando sei un personaggio famoso. Poi c’era questo figlio che non nasceva. Io però a lui gliene ho fatta una grande… L’ho imbrogliato sull’età. Lui voleva diventare padre, pensava avessi 40 anni. Pochi giorni prima del matrimonio ha scoperto la mia età, non mi voleva più sposare”.

EVA GRIMALDI: “ANDAI IN AFRICA, MA IL PROBLEMA DELL’ALCOLISMO PERSISTEVA”

Così per Eva Grimaldi è nato il problema dell’alcolismo: in quel frangente non sapeva bene cosa fare, dove andare. Così, in uno stato confusionale, salì a bordo della sua automobile e prese con sé una bottiglia di vino, recandosi a trovare un amico. Poi scelse di partire per l’Africa, dove trascorse un mese intero all’insegna del volontariato: un’esperienza che l’attrice definisce come bellissima, ma non risolutiva per il suo problema. “Sono tornata, ma la questione dell’alcolismo persisteva. Non solo vino, anche superalcolici. E non mi bastavano mai”.

Parole che trovano conferma anche in un’intervista concessa da Eva Grimaldi nel 2015 a Barbara D’Urso, a “Domenica Live”: “Ero alcolizzata. Si può cedere ad alcool o droga anche a 50 anni. Anzi, a questa età è peggio che in gioventù, quando c’è tempo davanti per rialzarsi e rimettersi in carreggiata. A una certa età invece manca proprio la terra sotto i piedi, sei completamente destabilizzata. Ero a un passo dall’alcolismo patologico – ha concluso Eva Grimaldi -, ma poi sono stata salvata, per fortuna”.



