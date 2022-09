Eva Henger al Grande Fratello Vip 7?/ La folle proposta a Signorini: “Vedrei bene…”

Eva Henger: il pubblico la vuole al Grande Fratello Vip 7

Dopo il terribile incidente in cui è rimasta coinvolta con il marito Massimiliano Caroletti, Eva Henger si sta riprendendo. Giorno dopo giorno sta sempre meglio e, in vita dell’inizio del Grande Fratello Vip 7 che partirà lunedì 19 settembre, al pubblico piacerebbe vederla tra i concorrenti. Eva, con un carattere forte e deciso, riuscirebbe a creare numerose dinamiche come è già accaduto durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Nonostante la breve permanenza, infatti, Eva riuscì a movimentare il reality con lo scontro con Francesco Monte che si perpetrò per diverse puntata.

Eva, dunque, parteciperebbe al Grande Fratello Vip 7? A rispondere a tale domanda è stata lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Attraverso le pagine del magazine, Eva ha lanciato una proposta ad Alfonso Signorini.

La proposta di Eva Henger per il Grande Fratello Vip 7

Attraverso l’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Eva Henger ammette di non poter partecipare al Grande Fratello Vip 7 perchè non riuscirebbe a stare lontana dalla figlia Jennifer. In compenso, nella casa più spiata d’Italia, vedrebbe benissimo la figlia Mercedesz in coppia con il marito Massimiliano.

“No adesso non potrei partecipare. Non ce la farei a stare troppo tempo lontana da Jennifer, che ha 13 anni ma è ancora piccola ed ha bisogno di me. Vedrei bene Mercedesz all’interno della casa più spiata dagli italiani, ma con lei al mio posto manderei Massimiliano! Farei il tifo da casa: mi piace seguire mia figlia in Tv come ho fatto quando ero in ospedale, convalescente, e la seguivo all’Isola dei Famosi”. ha spiegato. Signorini prenderà in considerazione tale proposta?

