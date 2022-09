Signorini: “Dopo 18 anni e Paolo Galimberti ci siamo lasciati”/ “Sono innamorato ma…”

Alfonso Signorini e la fine della storia d’amore con Paolo Galimberti

Alfonso Signorini, alla vigilia del ritorno in tv con la settima edizione del Grande Fratello Vip, si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera soffermandosi sulla propria vita privata. Solitamente discreto e molto riservato, il direttore del settimanale Chi, al corriere, confessa di non stare più con Paolo Galimberti. “Dopo 18 anni non stiamo più insieme”, confessa. “Una decisione sofferta, ma dovuta quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”, aggiunge.

“Sulla carta sono single, ma sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?”, chiede al giornalista Signorini che ha svelato anche un retroscena del passato sentimentale. “Ho convissuto con Laura cinque anni. Tempo fa l’ho incontrata in Puglia, io ero con Paolo e lei con il marito, l’istruttore di tennis con cui mi aveva tradito. E’ ancora convinta che io sia eterosessuale”, svela.

Signorini e la morte della madre

Uno dei dolori più grandi affrontati da Signorini nel corso della vita è stata sicuramente la morte della madre che, nell’intervista rilasciata al Corriere, definisce “l’ora più buia”. “Un trauma enorme. Quella sera, alle 22.30, citofonano e due carabinieri mi dicono che sta per salire il Premier”, svela riferendosi a Silvio Berlusconi. “Mi ha tenuto la mano tutta la notte, conservo nel portafogli il biglietto che mi scrisse”, dice ancora.

Parlando del suo lavoro di giornalista, svela che la copertina di Chi che ha venduto più copie quest’anno è stata quella dedicata alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. “Abbiamo vissuto di rendita per tutta l’estate”. Infine, la soddisfazione più grande è “la casa a Cortina. Un giorno ci andrò a vivere. Voglio essere sepolto lì”.

