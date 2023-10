Eva Henger/ Dal brutto incidente in auto col marito Massimiliano agli alti e bassi con la figlia Mercedesz

Torna il sereno nella vita di Eva Henger dopo il brutto incidente auto dello scorso anno in Ungheria

E’ un periodo finalmente sereno per Eva Henger, di recente tornata sul grande schermo con il film Tic Toc. Una commedia che intreccia tante vicende e vede tra le protagoniste proprio l’ex attrice hard. Per la modella, la pellicola diretta da Davide Scovazzo rappresenta una sorta di riscatto dopo aver vissuto un periodo non semplice, a causa di un brutto incidente automobilistico in cui l’attrice è rimasta coinvolta lo scorso anno in Ungheria. “È stata un’esperienza fantastica”, ha raccontato entusiasta ai microfoni di Libero a proposito del film. “Dietro tutti questi ragazzi che appaiono ricchissimi, con foto sempre bellissime, si scopre che non è tutto oro quello che luccica e ci sono tante cose non vere”, spiega in merito ai personaggi.

Nella stessa intervista si parla del chiacchierassimo social Onlyfans, un mondo che non intriga l’ex pornoattrice ma che non condanna. “Ogni persona è libera di fare quello che vuole. Non condanno. Evidentemente c’è una grande richiesta. Ci sono persone che hanno bisogno di questo tipo di servizio e persone che si prestano. Alcuni lo fanno per necessità economiche, altri per sfogarsi come in un gioco mentale”.

Dopo aver vissuto un periodo delicato, a causa dell’incidente automobilistico in cui era rimasto coinvolto anche il marito Massimiliano Caroletti, Eva Henger ha ritrovato il sereno. Ricucito anche il rapporto con la figlia Mercedesz, con la quale si era allontanata a causa della sua storia con l’ex tronista Lucas Peracchi. La Henger aveva più volte dichiarato di essere preoccupata perché sua figlia ‘‘stava subendo il lavaggio del cervello’’. Adesso che Mercedesz ha chiuso quella storia, il sereno sembra essere tornato in famiglia. Ciononostante Eva rimane con gli occhi aperti, rivelandosi una madre protettiva anche con gli altri figli.

“Proteggerli dai social è impossibile. Riccardino non ama i social. Ha una pagina su Instagram dove pubblica i suoi quadri. Memi è molto più social di me. Di Jennifer, la più piccola, controlliamo le sue pagine Instagram, i messaggi privati. Ma se togli TikTok a un’adolescente le hai tolto la vita. Lei torna da scuola, mangia, studia e poi si mette a fare balletti. Per fortuna legge anche libri“, ha ironizzato.











