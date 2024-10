Eva Henger, chi è e carriera: dalla moda al cinema a luci rosse

Non solo modella e attrice, Eva Henger negli ultimi anni è diventata anche un celebre personaggio televisivo spesso ricorrente sul piccolo schermo. Classe 1972, l’ex diva del cinema a luci rosse è nata a Gyor, in Ungheria, e ha iniziato la carriera da giovanissima: a 14 anni debutta nel mondo delle passerelle per poi partecipare ad un concorso di bellezza, e in parallelo diventa il volto di alcuni spot televisivi. Si avvicina anche allo sport, giocando a pallamano, e alla musica, studiando pianoforte per ben 8 anni, ma la sua principale strada professionale rimase quella della moda e del cinema.

Nel 1990 arriva l’incontro importante della sua carriera, quello con il fotografo e regista Riccardo Schicchi (che diventerà poi suo marito), che la ingaggia nella sua agenzia dove lavora come modella. Dopo essersi trasferita in Italia, Eva Henger inizia ad esibirsi in locali di lap dance, per poi avvicinarsi al mondo della cinematografia pornografica, diventando un’attrice a luci rosse e girando 18 film: dice poi addio al porno nel 2001 ma prosegue la sua attività di attrice in altri generi.

Ma Eva Henger nel corso degli anni è diventata anche un celebre volto della televisione, prendendo parte a diverse trasmissioni. Il pubblico ha avuto modo di vederla nei reality, come le partecipazioni a La fattoria nel 2005 e L’Isola dei Famosi nel 2018, e nei salotti televisivi di Barbara D’Urso nelle vesti di opinionista, come a Pomeriggio Cinque, Domenica Cinque e Live – Non è la D’Urso.

Inoltre l’attrice nel 2022 è stata coinvolta in un brutto incidente stradale in Ungheria, a bordo dell’auto su cui viaggiava in compagnia del marito Massimiliano Caroletti: la coppia ha avuto un duro scontro frontale con un’altra vettura con a bordo una coppia di anziani, morti sul colpo. L’attrice ha avuto importanti conseguenze fisiche dopo l’impatto ed è finita temporaneamente in sedia a rotelle, per poi riprendersi dopo una lunga riabilitazione che tuttavia le ha lasciato alcuni importanti segni. “In vita mia ho sempre fatto palestra anche in maniera maniacale. Poi ho avuto questo brutto incidente e sono rimasta leggermente zoppa”, aveva raccontato a Storie di donne al bivio lo scorso maggio.

