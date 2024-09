Eva Henger e Riccardo Schicchi, il padre era un punto di riferimento per Mercedesz

Mercedesz Henger è sempre stata molto legata ai suoi genitori, anche se con mamma Eva Henger ha vissuto dei periodi non facili. Con il padre Riccardo Schicchi, noto produttore di film per adulti, non ha mai avuto discussioni particolari, anzi è sempre stato il suo porto sicuro ed un punto di riferimento con cui confrontarsi e confidarsi. Ad un certo punto della sua vita, tuttavia, Mercedesz ha scoperto che Riccardo Schicchi non era il suo vero padre biologico. Una scoperta che non ha cambiato i sentimenti che provava per lui, che l’aveva cresciuta a tutti gli effetti come una figlia.

“Avevo diciassette anni”, ha ricordato durante una intervista rilasciata a Storie di donne al bivio. “Ma per me era mio padre a tutti gli effetti ed è stato un padre eccezionale, che c’è sempre stato. Quando ero in Inghilterra, papà era l’unico che mi telefonava ogni giorno. Ero molto legata a lui come lui era legato a me”, ha sottolineato Mercedesz Henger. Con sua mamma Eva, come dicevamo, ci sono stati dei momenti difficili, ma oggi fortunatamente sembra tutto alle spalle.

A proposito di mamma e della sua carriera da attrice hard, Mercedesz Henger ha assicurato di non aver mai vissuto malamente la questione. “Ho sempre accettato e personalmente non ricordo neanche quando imparai cosa fosse il sesso e ad ogni modo lo associavo ad una cosa positiva per come ne parlava mio padre, Riccardo Schicchi. Era un’arte, una cosa meravigliosa e non ci ho mai visto nulla di male”.

Benché sua mamma avesse intrapreso quel tipo di percorso, toccando l’apice del successo professionale e della popolarità, Mercedesz non ha mai avuto alcun tipo di “pressione” o “consiglio” da parte dei genitori: “Per me è sempre stato chiaro che io potevo scegliere la mia strada e che non doveva assolutamente per forza essere quella. E così ho fatto”.

