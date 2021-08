Eva Henger “In ospedale per un attacco di panico”/ “Credevo di morire, è terribile”

“Credevo di morire”. Inizia così l’intervista rilasciata al settimanale Oggi da Eva Henger, che racconta una parte drammatica della sua vita che di recente è tornata a tormentarla: gli attacchi di panico. La showgirl racconta infatti di averne vissuto uno di recente così forte da essere finita in ospedale: “Ho pensato seriamente che non avrei più rivisto mia figlia, ho temuto per la sua sorte: ho vissuto lo sconforto, la pena, l’angoscia dell’attimo dell’attimo in cui senti che te ne stai andando. È stato terribile”, ha ammesso.

EVA HENGER/ Tomba Riccardo Schicchi sprofondata "tutto risolto, altre 30 famiglie…"

Non era la prima volta che le capitava: Eva racconta infatti che tutto ha avuto inizio con la malattia e la successiva morte del suo ex Riccardo Schicchi, al fianco di cui è rimasta fino alla chiusura della bara. “Da lì in poi ho cominciato a fare fatica: mi venivano questi attacchi ma poi riuscivo a farli passare controllando l’ansia e tenendo a bada i sintomi. – ha ricordato la Henger, aggiungendo che – Mi avevano spiegato che tutto era partito da quel trauma, dall’aver visto la chiusura della bara: la mente umana non accetta la fine, la morte. Da allora soffro di claustrofobia”.

Eva Henger, minacce di morte per Riccardo Schicchi/ "Quando andrò al cimitero..."

Eva Henger in ospedale dopo un attacco di panico: il racconto

Eva Henger racconta che l’ultimo attacco di panico è arrivato dopo la morte del suo autista Janosh, un evento al quale ha assistito personalmente. Così, di ritorno in Italia, mentre si trovava all’Ikea per fare delle spese: “A un certo punto ho iniziato a sentire il cuore battere, soffro di extra-sistole, poi comincio ad avere un dolore fortissimo al petto e ad avere difficoltà di respiro. […] Ero convinta di morire, le mani mi si sono addormentate, poi le gambe… a quel punto mio marito mi ha portata in ospedale”.

Eva Henger: "La tomba di Riccardo Schicchi sta sprofondando"/ "Sono davvero furiosa!"

Solo molte ore dopo e affrontato anche un secondo attacco di panico la Henger ha iniziato a stare meglio. “Ho capito che va trovato il proprio tempo, non devo accumulare”, ha ammesso la showgirl, ritenendo che il segreto è tenersi lontano da tutto ciò che comporta ansia, stress e negatività. Non è mancato un cenno al rapporto con la figlia Mercedesz durante l’intervista: “Purtroppo non c’è rapporto. – ha ammesso – Non mi ha cercato ma io ci sono e ci sarò per lei.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA