Eva Riccobono incinta/ Nuda nella vasca da bagno con il compagno Matteo Ceccarini

Pubblicità

Eva Riccobono è incinta. La splendida modella aspetta il secondo figlio dal compagno Matteo Ceccarini e per annunciare il lieto evento ai fans ha scelto di farlo in modo insolito. Su Instagram, la modella ha così pubblicato una foto in cui è nuda nella vasca da bagno tra le braccia del compagno. Uno scatto in bianco e nero che esprime l’amore che lega la coppia di cui l’autore è il primogenito Leo, nato sei anni fa. “Eravamo un po’ strettini ma con tanto amore…”, scrive la modella nella didascalia che accompagna la foto. Con il pancione già evidente, con gli occhi chiusi, Eva Riccobono si lascia coccolare dal compagno la cui mano è teneramente appoggiata sul pancione in cui c’è il secondo frutto del loro amore.

Pubblicità

EVA RICCOBONO INCINTA DEL SECONDO FIGLIO: NUDA CON IL PANCIONE NELLA VASCA DA BAGNO

Eva Riccobono e Matteo Ceccarini stanno insieme da 16 anni. Un amore che la modella 37enne ha sempre protetto dal gossip e dalle luci dei riflettori così come ha fatto con il figlio Leo, nato sei anni fa. Nonostante sia molto riservata, la top model ha deciso di condividere con i fans la gioia che sta provando nell’aspettare il secondo figlio di cui, però, non è stato svelato il sesso. Eva, infatti, ha annunciato la gravidanza senza, tutavia, svelare se nascerà un altro maschio o se verrà al mondo una bambina. I fans, tuttavia, non hanno dubbi sulla bellezza del nascituro, sicuri che eredità la bellezza della mamma esattamente come il primogenito Leo. Sotto la foto, nel frattempo, sono tantissimi i messaggi di auguri da parte di amici e fans.





© RIPRODUZIONE RISERVATA