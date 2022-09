Eva Robin’s al Grande Fratello Vip 7?/ Dopo il no di Ballando con le stelle 2022…

Eva Robin’s verso il Grande Fratello Vip 2022?

Il nome di Eva Robin’s, nelle scorse settimane, era stato accostato a quello di Ballando con le stelle 2022 che tornerà ufficialmente in onda sabato 8 ottobre. Nonostante le varie indiscrezioni, tuttavia, Eva Robin’s non ci sarà. Il cast ufficiale del programma di Milly Carlucci, infatti, è così composto: Gabriel Garko, Ema Stokholma, Giampiero Mughini, Marta Flavi, Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Luisella Costamagna, Iva Zanicchi, Dario Cassini, Alessandro Egger, Enrico Montesano.

Jessica Mazzoli: "Voglio il Grande Fratello Vip 7"/ "Cerco il mio Mark Caltagirone…"

La notizia dell’esclusione di Eva Robin’s si era diffusa nelle scorse settimane e a confermarlo era stata la stessa Eva che, ai microfoni del settimanale Nuovo, ha dichiarato: “La conduttrice ha trovato un equilibrio diverso. Lei ha un suo teorema. Ogni fetta di pubblico deve avere il proprio concorrente di riferimento. Un esempio: Iva Zanicchi funziona per gli spettatori in là con gli anni, e la quota ‘gender’ l’ha trovata in un altro personaggio“.

Nuova concorrente Grande Fratello Vip 7: chi è?/ "Darà del filo da torcere..."

Eva Robin’s: rumors sul Grande Fratello Vip 7

Esclusa da Ballando con le stelle 2022, Eva Robin’s potrebbe varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2022. “Adesso, però, sembra che gli autori del GF Vip stiano facendo davvero di tutto per averla nel cast…”, riporta il settimanale Vero. Il nome della Robin’s, dunque, continua a fare gola ai reality.

Alfonso Signorini, dunque, tenterà il colpaccio dopo la scelta di Milly Carlucci di puntare su un altro cast? La presenza della Robin’s nella casa del Grande Fratello Vip darebbe sicuramente vita a diverse dinamiche.

Eva Henger al Grande Fratello Vip 7?/ La folle proposta a Signorini: "Vedrei bene..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA