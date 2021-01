Evandro lascia la scuola di Amici 2021?/ “Non voglio fare il cantante, scrivo e…”

Evandro lascia la scuola di Amici 2021? Il cantante di Anna Pettinelli è sempre più in crisi. A scatenare tutto è stata l’ultima esibizione. Nel pomeridiano di Amici 2021 di sabato 23 gennaio, Anna Pettinelli ha restituito la maglia al suo allievo ricordandogli che non avrà altre possibilità e che, in soli sette giorni, dovrà dimostrargli di tenere davvero alla maglia di Amici 2021. “Non voglio fare il cantante. Io scrivo canzoni. Mi hanno già dato tantissime possibilità, quante altre possibilità devono darmi? Mi fascio la testa per la situazione che mi sta facendo davvero male. A me piace scrivere canzone”, ammette Evandro che ammette di essere seriamente in difficoltànel non riuscire ad esprimersi sul palco di Amici 2021 come vorrebbe.

EVANDRO A RISCHIO AD AMICI 2021: ULTIMATUM DI EVANDRO

Prima di decidere se lasciare o meno la scuola di Amici 2021, Evandro si confronta con Anna Pettinelli, la sua insegnante. “Io sono seriamente in difficoltà. Io sto pensando seriamente di sostituirti perché un cantante, il minuto e mezzo di esibizione, lo sogna per tutta la settimana e in te non vedo la voglia di salire sul palco”, afferma Anna Pettinelli nel daytime del 26 gennaio. “Sei uno che hai delle possibilità, ti ho salvato da Rudy Zerbi, ti ho salvato 30 volte e ti ho dato un’ultima possibilità. Ti seguirò per tutta la settimana e sabato prossimo deciderà se toglierti la maglia o ridartela”, aggiunge ancora la Pettinelli. “Perché non mi ha tolto la maglia oggi?”, chiede l’allievo. “Perché non era il momento giusto. La cosa che non capisci è che per poter cantare il tuo devi superare questi giudizi. Hai una settimana di tempo per dimostrarmi che tieni a questa maglia”.



