Amici 2021, ed.20/ Anticipazioni puntata oggi, 26 gennaio: Martina e Rosa in sala..

Amici 2021, ed.20, anticipazioni puntata oggi, 26 gennaio

Amici 2021 entra nel vivo di questa settimana provando a mettere da parte quello che è successo sabato pomeriggio e poi anche ieri quando abbiamo seguito la continuazione della registrazione. Da una parte abbiamo seguito Evandro ed Esa di nuovo in crisi perché il loro banco è a rischio ma dall’altro abbiamo raccolto lo sfogo di Arianna che sembra finalmente stufa di questa situazione non solo a parole ma anche a gesti. La bella cantante è finita sabato davanti all’ennesima sfida e la sua situazione non è migliorata perché a remarle contro ci pensa come sempre Rudy Zerbi, lo stesso che in un primo momento l’ha voluta nella scuola per poi lasciarla in mano ad Arisa. La sua prof continua a sostenerla ma lei non sa bene cosa fare visto che è continuamente messa in discussione.

Rosa e Martina tornano in sala dopo il pomeridiano di sabato…

Oggi, nei pomeridiani di onda oggi alle 16.10 su Canale5 e poi alle 19.00 su Italia1, torneremo di nuovo nella scuola di Amici 2021 per capire la reazione degli altri ragazzi del programma anche quelli che hanno portato a casa i complimenti, anche se non di tutti, a cominciare da Samuele, sempre più proiettato verso il serale e non solo come ballerino, e continuando poi a Rosa e Martina. La prima ha avut modo di esibirsi per ben due volte grazie a Tim ma senza ottenere molto da Alessandra Celentano e lo stesso è successo alla bella ballerina sarda che si è esibito in un pezzo tratto da un musical, entusiasmando molto il suo pubblico e la stessa Cuccarini ma non la prof di classico convinta che per provare la sua bravura serva cantare dal vivo e non su una base preregistrata. Quali saranno le reazioni delle due oggi di ritorno in casetta? Lo scopriremo solo nel pomeriggio in attesa della registrazione che andrà in scena invece venerdì pomeriggio.



