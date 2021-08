Eveline Dellai “Sms hot premier Belgio? Anche altri politici”/ “Volevo vederlo, ma…”

La pornostar trentina Eveline Dellai, al centro dello scandalo che ha investito il premier del Belgio, Alexander De Croo, ha rivelato ulteriori dettagli, in un’intervista concessa a “Il Corriere della Sera”, circa i contatti avuti con il primo ministro, che in un messaggio le avrebbe scritto: “Ehi tesoro. So che sei in Belgio il 24 novembre… Fantastico! Pensi che potremmo fissare un incontro il giorno dopo, lunedì 25?”. In tutta la nazione la notizia ha destato clamore, visto e considerato che il 46enne è sposato ed è padre di due figli, tanto che ora la sua poltrona è a forte rischio.

Efficacia vaccini, nuovi dati Iss/ "In T.I. 49 giovani non vaccinati, 0 immunizzati"

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la chat incriminata è stata svelata da Wouter Verschlden, giornalista di “Newsweek”, nel libro “I becchini del Belgio”. In particolare, all’attrice italiana De Croo ha inviato alcuni apprezzamenti piccanti e avances esplicite attraverso WhatsApp. “De Croo – ha asserito la giovane – mi aveva scritto in occasione di un mio spettacolo in Belgio, chiedendomi di vederci. In quel momento non sapevo chi fosse e come avesse ottenuto il mio numero privato, così mi sono informata e mi hanno detto che era un politico importante. Da lì, abbiamo iniziato a scriverci. Era un mio fan, voleva vedermi. Anch’io avrei voluto, ma tra i suoi impegni e i miei non siamo riusciti a organizzare. Così abbiamo chattato”.

"Vaccini in tutto il mondo o niente salvezza"/ Garattini: "Varianti tornano indietro"

EVELINE DELLAI: “NON CAPISCO LO SCANDALO IN BELGIO, È TUTTO NORMALE”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con “Il Corriere della Sera”, Eveline Dellai ha sottolineato che in Belgio questo è diventato uno scandalo, ma per lei è “una cosa da niente. Ricevo milioni di messaggi, da tanti uomini. Molti di loro sono politici e sono famosi, per me è normale. I messaggi di De Croo sono simili a migliaia di altri che mi arrivano ogni giorno. La verità è che sono un po’ triste che il premier e io non siamo riusciti a vederci di persona. Non ce l’abbiamo fatta a trovare il giorno giusto… È un peccato. A me piacciono tutti gli uomini con carisma. Anzi, gli uomini di potere in particolare”.

Bollettino vaccini Covid oggi 21 agosto/ 12,82% personale scuole non si è vaccinato

Poi, un ulteriore precisazione, tesa a fugare dubbi residui e perplessità ingiustificate: tra lei e De Croo non c’è mai stata una storia d’amore. “Io – ha ammesso la ragazza – sono troppo impegnata con il lavoro, non ho spazio per innamorarmi. Certo, gli uomini non mi mancano, ma senza amore”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA