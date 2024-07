Everywhere I go Coincidenze d’amore, nuova soap turca Rete4/ Anticipazioni puntata 1 luglio 2024: cast, trama

Everywhere I go Coincidenze d’amore nuova soap Rete4: cast, quando inizia e quante puntate sono

I palinsesti Mediaset continuano ad ospitare fiction e serie originarie della Turchia non solo su Canale5 ma anche su Rete4. E proprio oggi, 1 luglio 2024, andrà in onda la prima puntata della soap Everywhere I go Coincidenze d’amore il cui titolo originale è Her Yerde Sen. La trama ruota attorno al protagonista maschile giovane e affascinante architetto appena tornato dopo tanti anni a Istanbul dal Giappone per un bisogno di stabilità la protagonista femminile, invece, è Selin, una giovane architetta che lavora proprio per la società rilevata da Demir. I due si incontrano per errore e nasce lo scontro ma poi si trasformerà in qualcosa di completamente diverso.

Per quanto riguarda il cast di Everywhere I go Coincidenze d’amore ci sono molti attori noti al pubblico italiano per aver recitato in altre fiction e soap trasmesse da Mediaset. Per esempio Aybüke Pusat, che nella serie interpreta Selin Sever, è già nota in Italia per aver ricoperto il ruolo di Güneş in Dreams and Realities – La forza dei sogni mentre l’attore che dà il volto a Demir Erendil, Furkan Andic, è molto famoso in Turchia per aver partecipato a diverse serie tv. La soap verrà trasmessa dal lunedì al venerdì su Rete4 a partire dalle 10.50 fino alle 11:55 circa. Passando infine a quante puntate sono, è composta da 75 episodi ma se Mediaset di cambiarne il formato, riducendolo, il numero potrebbe essere maggiore. Non resta dunque che darà un’occhiata alle anticipazioni sulla 1a puntata di Everywhere I go Coincidenze d’amore del 1 luglio 2024.

Anticipazioni Everywhere I go Coincidenze d’amore puntata del 1 luglio 2024: Demir e Selin costretti a vivere insieme

La dizi turca in Patria ha riscosso un ottimo successo e ha vinto anche il premio come miglior serie comica-romantica ai Golden Lens Awards. I protagonisti sono i due avvocati Demir e Selin. Demir tornerà a Istanbul dopo tanti anni trascorsi in Giappone. Rileverà una società di architettura prossima al fallimento e acquisterà la sua vecchia casa dove abitava da piccolo con i suoi genitori. L’abitazione però è stata venduta anche a una ragazza di nome Selin, desiderosa di iniziare una nuova vita. I due si ritroveranno costretti a vivere insieme e, almeno all’inizio, la convivenza sarà molto difficile. Svelate le anticipazioni sulla 1a puntata del 1 luglio 2024 di Everywhere I go Coincidenze d’amore non resta che ricordare l’appuntamento dal lunedì al venerdì a partire dalle 10.50 circa su Rete4.











