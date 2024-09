Anticipazioni Evviva!, Gianni Morandi: oggi l’ultimo appuntamento

Oggi, sabato 7 settembre, in prima serata, Raiuno trasmette l’ultimo appuntamento con “Evviva!” il programma condotto da Gianni Morandi che ricorda e racconta i 70 anni della tv, Protagonista indiscusso della musica italiana con una marea di successi nel curriculum, Gianni Morandi è diventato, nel tempo, anche un personaggio televisivo avendo condotto diversi programmi tra cui il Festival di Sanremo. Amato dal pubblico di ogni generazione e ammirato da colleghi e addetti ai lavori, la Rai ha così deciso di puntare su di lui per regalare ai telespettatori un racconto diverso della televisione italiana.

Nel corso della sua carriera, infatti, Morandi ha incontrato tantissimi personaggi, sia italiani che internazionali riuscendo a mettere tutti a proprio agio esattamente come farà questa sera con i suoi ospiti con cui racconterà due vere icone della televisione italiana.

Evviva!, Gianni Morandi: gli ospiti dell’ultima puntata

Nel corso dell’ultima puntata di Evviva”, Gianni Morandi racconterà la storia di alcuni artisti che ha avuto la fortuna di incontrare come Monica Vitti, Loretta Goggi, Raffaella Carrà, Lorenzo Jovanotti, Claudio Baglioni, Rita Pavone, Lucio Dalla, Adriano Celentano, Ornella Vanoni e tanti altri. Con lui ci sarà un collega, ma soprattutto un amico come Massimo Ranieri con cui ripercorrerà la loro lunga amicizia: dal loro primo incontro a Scala Reale nel 1966 all’eterna sfida a Canzonissima. T

Attraverso filmati, interviste, racconti e aneddoti, Morandi svelerà anche segreti della televisione italiana ai telespettatori e, nel corso della serata, incontrerà anche due ospiti speciali come Orietta Berti e Giorgia Cardinaletti.

Come vedere in diretta streaming Evviva con Gianni Morandi

L’ultimo appuntamento di Evviva!, il programma condotto da Gianni Morandi, può essere seguito in diretta televisiva su Raiuno, al termine della nuova puntata di Affari Tuoi e in diretta streaming su Raiplay con cui, collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione, è possibile rivedere anche i precedenti appuntamenti così come i singoli sevizi dedicati a programmi e periodi particolari della tv.

