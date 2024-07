Evviva, Gianni Morandi/ Anticipazioni puntata 13 luglio 2024: da Francesco Renga a Mogol ospiti

Evviva!, anticipazioni puntata 13 luglio 2024 con Gianni Morandi: tutti gli ospiti

Torna l’appuntamento con Evviva!, il programma condotto da Gianni Morandi che celebra i 70 anni della Rai. La nuova puntata va in onda questa sera sabato 13 luglio su Rai 1, e si dedicherà ancora una volta alla musica, con un viaggio attraverso alcune delle canzoni più iconiche che hanno fatto la storia della televisione italiana.

Gianni Morandi, anche in questo nuovo appuntamento, non sarà da solo, bensì sarà affiancato da artisti del calibro di Nek, Francesco Renga, Mogol e Giorgia Cardinaletti. Ognuno di loro porterà il proprio contributo, raccontando aneddoti e storie legate alle canzoni che hanno interpretato o scritto. La nuova puntata di Evviva! sarà un vero e proprio viaggio musicale, con l’esecuzione di alcuni dei brani più amati dagli italiani.

Gianni Morandi e l’amore per i programmi musicali: “Qual è il mio preferito”

Gianni Morandi duetterà con gli ospiti della nuova puntata di Evviva! su Rai 1, regalando al pubblico momenti di grande emozione, ma non mancheranno anche sorprese, con l’esplorazione di curiosità e retroscena poco conosciuti sulle canzoni più famose. Come sempre, Morandi sarà il perfetto padrone di casa, coinvolgendo il pubblico con la sua simpatia e la sua profonda conoscenza della musica italiana.

D’altronde lui stesso, in un’intervista rilasciata di recente a Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso di amare i programmi che parlano di musica e di avere uno preferito su tutti: “Beh, il Festival di Sanremo: credo di averli visti quasi tutti. Per me ragazzino, poi, Sanremo era qualcosa di incredibile: non avrei mai pensato che ci sarei andato tante volte, e men che meno che l’avrei condotto.” ha ammesso il cantante.

Evviva! con Gianni Morandi, come vedere il programma in diretta streaming

Evviva! continua a riscuotere un grande successo nel pubblico di Rai 1, confermandosi come uno degli appuntamenti più amati del sabato sera. Il pubblico potrà seguirlo anche in diretta streaming su Raiplay, oltre che recuperare la puntata sempre sulla stessa piattaforma a partire dal giorno successivo alla messa in onda.











