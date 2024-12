Nella vita privata di Flavia Vento non sono mancati gli ex fidanzati famosi, ma anche le tante voci, i rumors, i flirt e così via, come la presunta relazione – fugace – con Francesco Totti, con il quale la showgirl sarebbe stata per ben due volte, nel 2001 e poi nel 2005. La storia più lunga e importante che ha avuto Flavia Vento è quella con l’attore Fabrizio Bentivoglio, molto più grande di lei: con lui, l’attrice e showgirl ha vissuto una storia d’amore tra la fine degli anni Novanta e gli inizi degli anni Duemila. Da parte dell’attore, Flavia Vento ha subito un tradimento: “Come l’ho scoperto? Scopro empi tutto, non mi possono dire bugie perché sgamo tutto” ha rivelato qualche tempo fa Flavia.

Poi, ancora, la showgirl ha proseguito: “Fabrizio Bentivoglio mi aveva detto che si trovava a Sabaudia ma poi ho scoperto che non era con amici, era con una donna”. Dunque, così, Flavia ha scoperto il tradimento del compagno, che poi ha lasciato. È così terminata la relazione tra i due. Non è però l’unico tradimento che ha subito l’attrice e showgirl, che ha dovuto fare i conti anche con un altro doloroso tradimento in un’altra relazione: “Quell’altro invece è sparito 3 giorni e poi mi ha ammesso il tradimento. Sono cose che non ricordo con piacere”.

Flavia Vento è stata fidanzata anche con Mimmo Calopresti. L’amore è scoppiato nell’estate del 2006 e tra i due la storia sembrava essere davvero seria, con tutto l’entusiasmo del mondo. La routine, però, con il tempo li ha allontanati e ha portato la loro passione a spegnersi. Flavia Vento ha avuto anche un altro fidanzato “eccelso”: il marchese Emanuele di Gresy. Tra loro l’amore è scoppiato nel 2012 ma è terminato poco dopo. Da tempo Flavia Vento è casta e ha più volte ribadito che tornando indietro, non vorrebbe avere più relazioni e tornerebbe volentieri vergine.