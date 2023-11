EX FIDANZATO DI GISELDA TORRESAN, CHI È?/ “Lo amavo ma a lui non fregava di me. Sono finita in depressione”

Giselda Torresan si racconta a Verissimo. L’ex concorrente del Grande Fratello 2023 torna a parlare anche del suo ex fidanzato. Una storia d’amore tormentata, per la quale ha sofferto tantissimo, come ricorda su Canale 5 a Silvia Toffanin.

“Se trovassi l’amore la farei una famiglia. – ha esordito Giselda – Ho avuto una storia finita malissimo, sono andata in depressione perché era un amore tossico. Io ero innamoratissima e lui non mi calcolava neanche! Sono arrivata a pesare 48 chili, sono stata tanto male.” Così ha concluso: “La montagna mi ha salvato. Ha scritto un post su Facebook ho visto e credo si riferisse a me. Mi piacerebbe oggi sposarmi, diventare mamma.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giselda Torresan sull’ex fidanzato: “Ero diventata troppo magra, anoressica, pesavo 48 chili”

Giselda Torresan, ex concorrente del Grande Fratello 2023, all’interno della casa ha parlato della relazione tossica con il suo ex fidanzato. Chi è? La influencer della montagne non ha mai pronunciato il nome dell’ex fidanzato, ma durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia in diverse occasione ha raccontato come questa storia l’abbia segnata nel profondo. “Ero diventata troppo magra, anoressica, pesavo 48 chili” – ha confessato Giselda parlando con i concorrenti del Grande Fratello per le sofferenze provate dopo la fine della storia d’amore. La “montanara”, infatti, una volta conclusasi la storia si è rinchiusa dentro casa smettendo di mangiare. Dopo la fine di questa relazione non ha voluto più innamorarsi.

La storia d’amore con l’ex fidanzato ha lasciato un segno molto forte nella vita di Giselda che ha confessato come ha conosciuto il misterioso ex: “facevo la lavapiatti in un rifugio vicino casa. Lui aveva fatto l’anno precedente al mio il lavapiatti anche lui e quindi ci siamo conosciuti lì. Io ho perso subito la testa”.

Giselda Torresan e l’ex fidanzato: 5 anni d’amore, ma…

La storia d’amore tra Giselda Torresan e l’ex fidanzato è durata 5 anni, ma la concorrente del Grande Fratello proprio all’interno della casa ha condiviso con i concorrenti i suoi dubbi sul reale sentimento. “Non veniva mai a trovarmi. A Natele non si vedeva, a Capodanno non si vedeva, inventava sempre un miliardo di scuse…” – ha raccontato Giselda che quando è stata lasciata ha smesso di mangiare. “Pesavo quarantotto chili. Mi dicevano tutti stai male, vai da uno psicologo” – ha detto la influencer delle montagne che per fortuna è riuscita ad uscire da questo vortice di dolore.

Oggi è felicemente single e non crede più nell’amore, anche se è certa di una cosa: non vuole più un compagno come il suo ex fidanzato. “Non voglio più una storia in cui uno non mi rispetti. Voglio essere rispettata, amata, non voglio gelosie” ha confessato la concorrente. Chissà che dopo il GF non possa trovare un nuovo amore!











